La banque centrale d'Australie déclare que de nouvelles hausses de taux sont nécessaires

S'exprimant devant les parlementaires, le gouverneur de la Reserve Bank of Australia (RBA), Philip Lowe, a déclaré que l'ampleur de la nouvelle hausse des taux d'intérêt dépendrait des développements de l'économie mondiale, de l'évolution des dépenses des ménages et des perspectives d'inflation et du marché du travail.

"Sur la base des informations actuellement disponibles, le conseil d'administration s'attend à ce que de nouvelles augmentations soient nécessaires dans les mois à venir pour garantir que l'inflation revienne à l'objectif et que cette période de forte inflation ne soit que temporaire", a déclaré M. Lowe.

"Nous ferons le nécessaire pour nous assurer que l'inflation revienne dans la fourchette cible."

La semaine dernière, la banque centrale a augmenté les taux d'intérêt d'un quart de point pour atteindre le niveau le plus élevé de la décennie, soit 3,35 %, portant son resserrement depuis mai dernier à 325 points de base. Elle a également aggravé le coup en indiquant que d'autres augmentations seraient nécessaires pour contenir l'inflation, qui atteint des sommets inégalés depuis trois décennies.

Les marchés ont réagi en relevant le sommet prévu pour les taux à environ 4,1 %, contre 3,6 % un mois auparavant, ce qui implique que trois autres hausses de taux attendent dans les coulisses.

Lowe a déclaré qu'il était toujours possible que l'économie australienne se dirige vers un atterrissage en douceur, en particulier si l'inflation et les attentes salariales restent contenues.

"Mais il est également possible que nous soyons sortis de cette voie étroite", a-t-il déclaré.

Le fait que le Conseil se réunisse tous les mois lui donne de fréquentes occasions d'évaluer l'évolution des risques et de réagir avec souplesse, a-t-il ajouté.