La banque centrale d'Australie lance un projet de monnaie numérique

La Reserve Bank of Australia (RBA) s'associe au Digital Finance Cooperative Research Centre (DFCRC), un groupe industriel soutenu par le gouvernement, dans le cadre de ce programme.

Le projet cherchera à identifier des cas d'utilisation et des modèles commerciaux novateurs qui pourraient être soutenus par l'émission d'une CBDC, et à mieux comprendre certaines de ses considérations technologiques, juridiques et réglementaires.

Il comprendra l'élaboration d'un projet pilote de CBDC à échelle limitée qui fonctionnera dans un environnement clos et impliquera une CBDC pilote qui constitue une véritable créance sur le RBA.

Les participants intéressés du secteur seront invités à développer des cas d'utilisation spécifiques qui démontrent comment une CBDC pourrait être utilisée pour fournir des services de paiement et de règlement innovants et à valeur ajoutée aux ménages et aux entreprises.