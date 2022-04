La banque centrale d'Australie, qui n'est plus "patiente", ouvre la porte à un resserrement de la politique monétaire.

Au terme de sa réunion de politique générale d'avril, la Reserve Bank of Australia (RBA) a maintenu son taux d'escompte à 0,1 %, mais a noté que l'inflation avait repris et était susceptible d'augmenter encore, tandis que le chômage avait baissé plus rapidement que prévu à 4,0 %.

"Au cours des prochains mois, d'importantes preuves supplémentaires seront à la disposition du conseil d'administration, tant sur l'inflation que sur l'évolution des coûts de la main-d'œuvre", a déclaré le gouverneur de la RBA, Philip Lowe, dans un communiqué.

"Le conseil d'administration évaluera ces éléments et d'autres informations au moment de définir sa politique", a-t-il ajouté, omettant toute référence à la patience du conseil d'administration dans les déclarations précédentes.

Les marchés ont pris ce changement comme un pas vers un éventuel resserrement et ont fait grimper le dollar local de 0,7 % à un sommet de neuf mois de 0,7605 $.

Auparavant, M. Lowe avait déclaré qu'il était plausible qu'une première hausse intervienne plus tard dans l'année, alors que les marchés ont longtemps parié sur un mouvement plus précoce étant donné l'envolée de l'inflation.

Les données sur les prix à la consommation sont attendues le 27 avril et les analystes pensent qu'elles pourraient montrer que l'inflation de base a augmenté de 1,0 % ou plus au premier trimestre pour porter le rythme annuel à au moins 3,2 %.

Ce serait la première fois que l'inflation de base dépasserait la fourchette cible de 2-3 % de la RBA depuis le début de l'année 2010, ce qui rendrait plus difficile la justification du maintien des taux à leur niveau le plus bas.

Les marchés s'attendent à une hausse des taux de 0,25 % en juin et à pas moins de six autres hausses à 1,75 % d'ici la fin de l'année.

Ces perspectives agressives reflètent en partie les prévisions selon lesquelles la Réserve fédérale américaine augmentera ses taux de 50 points de base en mai et en juin, ce qui ajoutera à la pression pour que les autres banques centrales suivent.

Toute hausse des taux serait un choc pour les emprunteurs locaux, étant donné qu'ils n'ont pas connu d'augmentation officielle depuis 2010 et que les ménages sont assis sur des niveaux records de dette hypothécaire.