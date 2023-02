La banque centrale d'Australie relève ses taux de 25 points de base pour les porter à 3,35 %.

Au terme de sa réunion politique de février, la Reserve Bank of Australia (RBA) a déclaré que l'inflation de base avait été plus élevée que prévu et que des taux plus élevés seraient nécessaires pour garantir que l'inflation revienne à son objectif de 2-3 %.

Les marchés s'attendaient à un mouvement d'un quart de point, avec un certain risque d'une hausse plus importante étant donné que les données récentes sur l'inflation avaient surpris par leur niveau élevé. Il s'agissait de la neuvième hausse depuis mai dernier, augmentant les taux d'un total de 325 points de base.