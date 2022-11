La banque centrale d'Australie se dit prête à accélérer ou à faire une pause dans ses hausses de taux si nécessaire

Dans un discours prononcé en Tasmanie, le gouverneur de la Reserve Bank of Australia (RBA), Philip Lowe, a déclaré que le conseil d'administration était conscient que les taux avaient fortement augmenté en peu de temps et que cela se combinait à une forte inflation pour mettre sous pression les budgets des ménages.

La banque centrale a augmenté son taux d'escompte de 25 points de base mardi pour atteindre un sommet de 9 ans à 2,85 %, portant son resserrement à 275 points de base depuis mai.

Elle s'est contentée d'une augmentation de 25 points de base en octobre après quatre hausses excessives d'un demi-point, devenant ainsi la première des grandes banques centrales mondiales à ralentir son rythme.

M. Lowe a souligné que les perspectives mondiales incitaient également à la prudence en matière de hausse des taux, compte tenu de la guerre russo-ukrainienne, de la flambée du coût de la vie et d'une économie mondiale plus fragmentée.

Cela laisse la RBA sur un chemin étroit entre la réduction de l'inflation et le fait de ne pas faire basculer l'économie dans la récession. La RBA avait déjà revu à la baisse ses prévisions de croissance intérieure pour l'année prochaine, compte tenu de la détérioration de l'économie mondiale et de la pression exercée sur les finances des ménages.

"Si nous voulons rester sur cette voie étroite, nous devons trouver le bon équilibre entre en faire trop et trop peu", a déclaré M. Lowe.

Avec une inflation qui devrait culminer autour de 8 % ce trimestre, de nouvelles augmentations des taux d'intérêt seront probablement nécessaires, a-t-il dit, bien que le conseil ne soit pas sur une voie préétablie.

"Si nous devons à nouveau passer à des hausses plus importantes pour décrocher le retour de l'inflation à l'objectif, nous le ferons", a déclaré M. Lowe. "De même, si la situation exige que nous restions stables pendant un certain temps, nous le ferons."

Les marchés supposent que la RBA procédera à une nouvelle hausse de 25 points de base en décembre et que les taux culmineront autour de 4,0 % l'année prochaine. [AU/INT]

Lowe a ajouté que les conséquences de ne pas relever les taux et de laisser le "fléau" de l'inflation s'installer, étaient trop coûteuses à supporter.

"Si cela devait se produire, le fléau de l'inflation serait avec nous plus longtemps et l'éventuelle augmentation des taux d'intérêt nécessaire pour le faire baisser serait plus importante", a déclaré Lowe.