La banque centrale d'Égypte augmente ses taux d'intérêt directeurs de 300 points de base

Cette hausse de taux pourrait indiquer que la banque centrale se prépare à un nouvel affaiblissement de la monnaie.

Le Comité de politique monétaire (MPC) de la banque a relevé le taux de dépôt à 16,25 % et le taux de prêt à 17,25 %, a-t-il indiqué dans un communiqué.

"Le MPC juge que les pressions du côté de la demande ont récemment augmenté", a-t-il ajouté, citant une activité supérieure à la capacité de l'économie, des chiffres d'inflation plus élevés et une croissance plus rapide de la masse monétaire.

Un sondage auprès de 12 analystes avait prévu que la banque augmenterait les taux d'un montant médian de 200 points de base.

La banque centrale a récemment relevé ses taux de 200 points de base lors d'une réunion surprise le 27 octobre, le jour même où elle a dévalué sa monnaie de 14,5 % et annoncé qu'elle avait signé un programme de soutien financier de 3 milliards de dollars avec le Fonds monétaire international.

"L'objectif du relèvement des taux directeurs est d'ancrer les anticipations d'inflation et de contenir les pressions du côté de la demande, la hausse de la croissance de la monnaie au sens large et les effets de second tour des chocs d'offre", ajoute le communiqué du MPC.

Depuis la hausse d'octobre, l'Égypte a subi de nouvelles pressions pour augmenter les taux d'intérêt et affaiblir sa monnaie après que l'écart entre le prix officiel de la monnaie et le marché noir ait continué à se creuser.

"Je pense que l'Egypte mettra en œuvre une nouvelle dépréciation avant le 1er janvier", a déclaré Jaap Meijer, analyste chez Arqaam Capital. "Une hausse des taux facilitera les choses dès maintenant pour assurer un certain afflux de capitaux une fois la dévaluation mise en œuvre."

La banque centrale a relevé les taux d'intérêt quelques heures avant ses deux grandes dévaluations de cette année, l'une en mars et l'autre en octobre. Le marché des devises est maintenant fermé pour le week-end et ne rouvrira pas avant dimanche matin.

L'inflation annuelle de la consommation urbaine en Égypte s'est accélérée pour atteindre un sommet sur cinq ans de 18,7 % en novembre, contre 16,2 % en octobre. L'inflation de base s'est accélérée à 21,5 % contre 19,0 % en octobre.

La banque centrale a pour objectif une inflation comprise entre 5 % et 9 % pour le quatrième trimestre de 2024, selon le communiqué.