La banque centrale d'Égypte indique aux banques qu'elles pourront bientôt proposer des NDFs

Le nouveau gouverneur de la banque centrale égyptienne, Hassan Abdalla, a averti les banques égyptiennes qu'il pourrait bientôt les autoriser à commencer à négocier des contrats à terme non livrables (NDF) et des produits dérivés pour les transactions en monnaie locale, ont déclaré trois banquiers.

Ces mesures, qui font partie d'une nouvelle convention de change en cours d'examen par les banques, sont destinées à faciliter les opérations alors que la banque centrale s'oriente vers un marché des devises plus flexible, ont-ils ajouté.

L'Égypte, qui souffre d'une pénurie aiguë de dollars, est depuis longtemps sous la pression du Fonds monétaire international (FMI) pour adopter une politique de taux de change plus flexible.

Le directeur général du FMI a déclaré cette semaine que l'Egypte était à un "stade très avancé" des discussions pour un nouveau programme de soutien financier.

L'Égypte a entamé des discussions avec le Fonds peu après que l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février ait incité les investisseurs étrangers à retirer des milliards de dollars des bons du Trésor égyptien.

Le gouverneur de la banque centrale a également déclaré aux banques, lors d'une réunion la semaine dernière, qu'il pourrait supprimer le plafond de 2,25 % du taux d'intérêt sur les certificats de dépôt (CD) en dollars américains émis localement et éliminer la durée maximale de trois ans, ont indiqué les banquiers.

La banque centrale n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

Les contrats à terme non livrables sont des instruments généralement utilisés pour couvrir ou spéculer sur les devises lorsque le contrôle des changes rend difficile pour les étrangers de négocier directement sur le marché au comptant.

Jusqu'à présent, l'Égypte n'a autorisé les banques locales à négocier des devises étrangères qu'au taux au comptant.

À l'étranger, les taux NDF actuels de l'Égypte indiquent que les marchés s'attendent à ce que la livre égyptienne s'affaiblisse par rapport au dollar pour atteindre un peu plus de 24 dans un an.

La livre a été dévaluée de 14 % par rapport au dollar en mars après avoir été maintenue pendant plus d'un an à 15,7 pour un dollar. Elle a été autorisée à se déprécier plus progressivement ces dernières semaines et s'échangeait entre 19,59 et 19,67 pour un dollar mercredi.

M. Abdalla a occupé pendant près de deux décennies le poste de directeur général de l'Arab African International Bank, basée au Caire, et a joué un rôle déterminant dans le développement du marché interbancaire égyptien des devises étrangères en 2004.

Il a pris le poste de gouverneur par intérim après la démission soudaine de l'ancien gouverneur Tarek Amer en août.

Un banquier a déclaré qu'Abdalla semblait prêt à laisser aux banques commerciales plus de latitude pour définir leurs propres politiques. (Reportage supplémentaire de Karin Stohecker ; Montage d'Aidan Lewis et Andrea Ricci)