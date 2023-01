La banque centrale d'Indonésie augmente ses taux de 25 points de base, signalant la fin du cycle de resserrement.

La Bank Indonesia (BI) a augmenté le taux de prise en pension à 7 jours à 5,75 %, comme prévu par la majorité des économistes dans un sondage Reuters.

Elle a également relevé du même montant sa facilité de dépôt et sa facilité de prêt à 5,00 % et 6,50 %, respectivement.

Au total, la BI a augmenté ses taux de 225 points de base depuis août. Dans un communiqué publié après la décision, la banque centrale a déclaré que le resserrement devrait être "suffisant" pour ramener l'inflation globale des prix à la consommation dans sa fourchette cible de 2 à 4 % au second semestre de cette année.

Interrogé sur la perspective de nouvelles hausses de taux, le gouverneur Perry Warjiyo a indiqué la fin du cycle de resserrement monétaire.

"S'il n'y a pas d'informations extraordinaires que nous ne pouvons pas prévoir... notre utilisation du mot 'adéquat' peut déjà répondre à la question", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

L'inflation dans la plus grande économie d'Asie du Sud-Est a atteint son plus haut niveau en sept ans, soit 5,95 %, en septembre de l'année dernière, dans un contexte de hausse des prix mondiaux de l'alimentation et de l'énergie, mais le rythme a depuis ralenti pour atteindre 5,51 % en décembre.

M. Warjiyo a déclaré lors d'une conférence de presse que l'inflation avait baissé plus rapidement que prévu.

La rupiah a peu changé après la décision sur le taux jeudi. La monnaie s'est renforcée de plus de 2 % cette année, dans la mesure où l'on s'attend à ce que la Réserve fédérale ralentisse le rythme des hausses des taux d'intérêt américains.

Jeudi, la banque centrale de Malaisie a maintenu de manière inattendue son taux d'intérêt de référence inchangé, signalant des inquiétudes concernant la croissance économique après quatre hausses de taux consécutives l'année dernière. Certains analystes ont déclaré que cette décision indiquait également la fin de son cycle de resserrement.