La banque centrale d'Indonésie surveille le marché des changes afin d'équilibrer l'offre et la demande de dollars américains et de maintenir la confiance du marché, a déclaré un responsable vendredi, après que la roupie ait atteint son niveau le plus bas en un mois la veille.

Le responsable de la gestion monétaire de la Banque d'Indonésie, Edi Susianto, a déclaré à Reuters que la roupie s'était affaiblie comme la plupart des autres monnaies des marchés émergents en raison de la force du dollar américain. La demande intérieure de dollars pour le rapatriement des dividendes à l'étranger a également exercé une pression sur la roupie, a-t-il ajouté. (Reportage de Gayatri Suroyo ; Rédaction de Martin Petty)