Les actions de la Chine et de Hong Kong ont rebondi jeudi, dans le sillage des marchés mondiaux, le sentiment étant également favorisé par une pause dans la chute du yuan et par les nouvelles tentatives du gouvernement pour aider l'économie.

** L'indice CSI300 et l'indice composite de Shanghai avaient tous deux gagné 0,3 % à la pause déjeuner, pour atteindre respectivement 3 841,59 et 3 053,33. Mercredi, les indices ont clôturé à leur plus bas niveau en près de cinq mois.

** L'indice Hang Seng a grimpé de 1,3 % à 17 466,89, rebondissant d'un plus bas de 11 ans atteint lors de la session précédente. L'indice Hong Kong China Enterprises a gagné 1,2 %.

** Les marchés boursiers asiatiques ont augmenté suite au rebond de Wall street et après que la banque centrale britannique ait lancé un programme d'achat d'obligations d'urgence pour stabiliser la vente des gilts.

** Le marché boursier chinois a également été aidé par un yuan plus stable, après que la Banque populaire de Chine ait mis en garde mercredi contre les paris à sens unique sur les devises, soulignant que la stabilité du yuan était une priorité absolue.

** Jeudi, le journal d'État Securities Times a déclaré dans un commentaire en première page qu'il était peu probable que le yuan continue à se déprécier rapidement.

** Le ministère chinois des finances prévoit d'émettre environ 2,5 trillions de yuans (347,4 milliards de dollars) d'obligations d'État au quatrième trimestre, et a exhorté les gouvernements locaux à achever l'émission d'environ 500 milliards de yuans d'obligations spéciales d'ici la fin du mois d'octobre dans le cadre des quotas de report, ont déclaré deux sources à Reuters.

** Les valeurs de l'énergie et des soins de santé ont fortement augmenté, tandis que les valeurs bancaires et immobilières ont chuté.

** Les valeurs du tourisme, des médias et des spiritueux ont faibli, les inquiétudes concernant le COVID-19 l'emportant sur l'optimisme avant les vacances de la Golden Week.

** A Hong Kong, les actions immobilières ont encore glissé. L'indice des promoteurs immobiliers de la Chine continentale cotés à Hong Kong a chuté de 2,5 % pour atteindre un niveau record, après la chute de 6,4 % enregistrée mercredi.

** Les actions de CIFI Holdings ont encore chuté, alors que le promoteur immobilier chinois a déclaré qu'il essayait de résoudre ses difficultés de paiement suite à une information selon laquelle il aurait fait défaut sur une dette. (Reportage par Shanghai Newsroom ; édition par Subhranshu Sahu)