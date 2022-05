La banque centrale de Chine maintient son taux directeur à moyen terme inchangé, le marché s'attend à une réduction du LPR

La banque centrale de Chine a renouvelé les prêts à moyen terme arrivant à échéance tout en maintenant le taux d'intérêt inchangé pour un quatrième mois consécutif, comme prévu lundi, mais les marchés attendent toujours des mesures d'assouplissement pour soutenir l'économie.

La Banque populaire de Chine (PBOC) a déclaré qu'elle maintenait inchangé à 2,85 % le taux sur 100 milliards de yuans (14,7 milliards de dollars) de prêts à un an accordés à certaines institutions financières dans le cadre de la facilité de prêt à moyen terme (MLF), compensant ainsi le même montant de prêts arrivant à échéance le même jour.

Malgré la stabilité du taux MLF, les marchés s'attendent toujours à un assouplissement monétaire et à des mesures de relance pour enrayer le ralentissement de l'économie nationale, qui a été affectée par les blocages du COVID-19. Les dernières données officielles ont également montré que la production industrielle s'est contractée en avril et a largement manqué les prévisions du marché.

Le mouvement de liquidité de lundi était destiné à "maintenir la liquidité du système bancaire à un niveau raisonnablement élevé", a déclaré la PBOC dans un communiqué en ligne.

Trente et un des 39 traders et analystes, soit près de 80 % de l'ensemble des participants à un sondage Reuters, avaient prévu de ne pas modifier le taux de la FML, notant qu'un affaiblissement du yuan et une reprise des prix à la consommation donnaient à la banque centrale moins de marge pour assouplir sa politique monétaire.

Le yuan chinois a perdu plus de 6 % par rapport au dollar au cours des quatre dernières semaines, la plus forte baisse depuis des décennies. La force persistante du dollar et la flambée des rendements américains pourraient continuer à faire pression sur la devise chinoise.

Un assouplissement monétaire agressif en Chine, tel que l'abaissement du ratio de réserves obligatoires (RRR) et des taux directeurs, séparerait davantage sa position politique des autres grandes économies, qui ont commencé à se resserrer, et pourrait déclencher davantage de sorties de capitaux.

Néanmoins, certaines banques d'investissement, dont UBS, s'attendent à ce que le taux préférentiel des prêts (LPR), qui est vaguement lié au taux du MLF, soit abaissé lors de la fixation mensuelle de vendredi, étant donné que la réduction du RRR des banques en avril et le plafond du taux de dépôt ont effectivement réduit le coût de la responsabilité des créanciers.

Les analystes de Citi ont déclaré que la faiblesse des données sur les prêts au crédit en avril a également renforcé les arguments en faveur d'une réduction modeste du prochain fixing du LPR.

"Dans l'ensemble, nous pensons toujours que la PBOC est susceptible de s'appuyer davantage sur les outils structurels et quantitatifs ainsi que sur l'examen de l'évaluation macroprudentielle (AMP) et l'orientation des fenêtres pour stimuler la croissance du crédit", ont-ils déclaré dans une note dimanche.

Par ailleurs, les autorités financières chinoises ont autorisé dimanche une nouvelle réduction des taux d'intérêt des prêts hypothécaires pour certains acheteurs de maisons, dans le cadre d'une autre initiative visant à soutenir le marché immobilier et à relancer le moteur de la deuxième plus grande économie du monde.

Larry Hu, économiste en chef pour la Chine chez Macquarie, a déclaré que la réduction du taux plancher des prêts hypothécaires était loin d'être suffisante pour redresser le secteur immobilier et qu'il s'attendait à ce que d'autres mesures d'assouplissement suivent.

"De plus, compte tenu de la faiblesse des données économiques, une autre réduction du LPR pourrait intervenir prochainement, après celle de janvier", a déclaré Larry Hu dans une obligation.

Dans le cadre du mécanisme de taux actuel, le LPR à cinq ans influence la tarification des prêts hypothécaires, tandis que la plupart des nouveaux prêts et des prêts en cours en Chine sont basés sur le LPR à un an.

(1 $ = 6,7880 yuans)