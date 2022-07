La banque centrale de Chine resserre l'offre de liquidités, laissant entrevoir la sortie du mode de crise.

Les autorités chinoises ont intensifié l'assouplissement monétaire au cours du deuxième trimestre de cette année pour lutter contre la pire épidémie de COVID-19 depuis deux ans, mais les récents signes de reprise économique pourraient leur permettre de normaliser leur politique et d'éviter de s'écarter davantage des autres grandes économies qui ont augmenté les taux d'intérêt de manière agressive, selon les traders et les analystes.

La Banque populaire de Chine (PBOC) a réduit son injection quotidienne de liquidités à un minimum de 3 milliards de yuans par le biais d'opérations d'open market cette semaine, ce qui a entraîné une fuite nette hebdomadaire de 385 milliards de yuans (57,46 milliards de dollars), le plus grand retrait depuis début avril, lorsque le centre financier de Shanghai est entré en lockdown pendant deux mois pour endiguer la propagation du virus. [CN/MMT]

"La politique monétaire est revenue à la normale après un mode de réponse à la crise", a déclaré Ming Ming, économiste en chef chez CITIC Securities.

La PBOC a réduit les liquidités que les banques doivent mettre de côté en tant que réserves en avril et a abaissé une référence clé utilisée pour la tarification des prêts hypothécaires en mai afin de stimuler l'économie. Plus récemment, les données du secteur manufacturier et des services ont surpris à la hausse.

"Pour l'avenir, nous pensons que l'autorité monétaire sera prudente et dépendante des données pour calibrer ses mesures de stimulation", ont indiqué les analystes de Citi dans une obligation, prévoyant de nouvelles réductions du taux directeur dans les mois à venir.

L'important retrait de liquidités a fait remonter la courbe des rendements des obligations d'État et les taux d'intérêt interbancaires. Le taux repo de référence à sept jours négocié sur le marché interbancaire a augmenté d'environ 3 points de base par rapport à vendredi dernier pour atteindre 1,7068 %, tout en restant inférieur au taux repo inverse de la PBOC de 2,1 %.

"Il est normal que la PBOC réduise le volume des prises en pension après la période de pointe de fin de semestre, mais une baisse soudaine à seulement 3 milliards de yuans a pesé sur le sentiment du marché", a déclaré un trader d'une banque chinoise.

Certains analystes ont souligné que l'assouplissement monétaire avait déjà entraîné une augmentation des emprunts.

Le chiffre d'affaires des pensions au jour le jour, une jauge que les analystes utilisent habituellement pour suivre les conditions d'endettement sur le marché obligataire, a connu un pic en juin. Les données officielles ont montré que le volume de ces transactions a bondi de 50,6 % le mois dernier pour atteindre près de 110 000 milliards de yuans par rapport à la même période de l'année précédente, et a augmenté de 14,7 % par rapport à mai.

Les participants au marché profitent généralement du coût ultra bas de l'outil de financement à court terme pour financer leurs investissements dans les obligations d'État afin de réaliser des bénéfices.

Une telle reprise du commerce à effet de levier suggère que "la décision de la PBOC pourrait viser à combattre l'oisiveté des liquidités sur le marché", a déclaré Xiong Yuan, économiste en chef chez Guosheng Securities.

