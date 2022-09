La banque centrale de Colombie augmente les coûts d'emprunt à 10 % et relève l'estimation du PIB pour 2022

Le conseil de la banque centrale de Colombie a relevé le taux d'intérêt de référence de 100 points de base pour le porter à 10 % jeudi, alors que les pressions inflationnistes et la consommation intérieure restent robustes et que les banques centrales du monde entier relèvent leurs taux.

Le conseil était divisé sur l'ampleur de l'augmentation du taux, six décideurs soutenant la hausse de 100 points de base et un votant pour 50 points de base.

La banque a relevé son estimation de croissance pour 2022 à 7,8 % contre 6,9 % précédemment, mais a abaissé la prévision pour l'année prochaine à 0,7 % contre 1,1 % précédemment.

La lutte contre l'inflation est la priorité absolue, a déclaré le ministre des Finances Jose Antonio Ocampo, qui représente le gouvernement au conseil, lors d'une conférence de presse. "Nous espérons que cette série de décisions aura un certain effet en termes de freinage de l'inflation."

Huit des 17 analystes dans

une enquête de Reuters

la semaine dernière prévoyaient que la banque augmenterait les coûts d'emprunt de 100 points de base, tandis que les autres s'attendaient à des hausses plus marquées de 125 et 150 points de base.

"La politique monétaire des pays développés est devenue plus contractive que prévu, ce qui s'est traduit par une détérioration des conditions financières internationales et par une dépréciation significative du peso et d'autres devises", a déclaré le conseil dans un communiqué. "Les craintes d'une récession mondiale ont augmenté, induisant des réductions du prix des matières premières."

"Le rythme de l'activité économique est resté dynamique au deuxième trimestre. Sur cette base, l'équipe technique a augmenté les prévisions de croissance du produit intérieur brut pour 2022 de 6,9 % à 7,8 %", a-t-il ajouté.

La réunion de la banque centrale a suivi les récentes hausses de taux opérées par ses homologues aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Suisse et à Taïwan, entre autres, alors que les décideurs luttent contre une poussée mondiale de l'inflation et les récessions dans certains pays.

Les analystes ont continuellement relevé leurs prévisions d'inflation pour la Colombie. Si les attentes d'une enquête de Reuters sont satisfaites, l'inflation annuelle sera de 11,25 % au cours des 12 mois jusqu'en septembre, soit près de quatre fois l'objectif à long terme de 3 % de la banque.

Les pressions inflationnistes n'ont pas diminué malgré les 825 points de base de hausses du taux d'intérêt de référence au cours de l'année dernière.

Les analystes interrogés prévoient que les décideurs porteront le taux à 11 % avant la fin de l'année. (Reportage de Nelson Bocanegra et Carlos Vargas ; Rédaction de Julia Symmes Cobb ; Édition de Chizu Nomiyama et Richard Chang)