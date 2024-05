La banque centrale de Corée du Sud et le fonds de pension sont en pourparlers pour étendre le swap, selon l'autorité des changes

La banque centrale de Corée du Sud et le fonds de pension national sont en discussion pour étendre leur programme de swap de change de 35 milliards de dollars, a déclaré vendredi un responsable de l'autorité des changes. (Reportage de Yena Park et Jihoon Lee ; Rédaction de Jacqueline Wong)