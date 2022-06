La banque centrale de Corée du Sud voit l'inflation de 2022 plus élevée que la projection précédente

"On s'attend à ce que l'inflation dépasse les 5 % avec une grande marge pendant un certain temps... Les pressions à la hausse augmenteront davantage au cours du second semestre de cette année en raison de la persistance des facteurs liés à l'offre à l'étranger", a déclaré la Banque de Corée (BOK) dans son examen semestriel de la politique monétaire ciblant l'inflation.

La BOK, qui a fortement relevé ses prévisions 2022 pour l'inflation annuelle moyenne à 4,5 % il y a moins d'un mois, a déclaré qu'elle n'excluait pas la possibilité que l'inflation dépasse les 4,7 % atteints en 2008.

Les pressions à la hausse sur les prix du pétrole ont augmenté en raison de l'embargo de l'Union européenne sur le pétrole brut et le pétrole russe et de l'assouplissement des mesures de blocage en Chine, a déclaré la banque.

Du côté de la demande, la BOK a noté que la levée des règles de distanciation sociale dans le pays et un budget supplémentaire sont susceptibles d'ajouter des pressions inflationnistes.

L'inflation en Corée du Sud s'est accélérée en mai pour un quatrième mois consécutif pour atteindre 5,4 %, la hausse annuelle la plus rapide depuis août 2008, et a dépassé l'objectif de 2 % de la banque centrale pour un 14e mois consécutif.

La quatrième plus grande économie d'Asie a supprimé toutes les restrictions liées au COVID-19, à l'exception de l'obligation de porter des masques à l'intérieur, depuis fin avril.

Le mois dernier, le pays a présenté un budget supplémentaire de 62 trillions de wons (48 milliards de dollars) pour soutenir les petites entreprises et les indépendants touchés par les restrictions de distanciation sociale pendant la pandémie.

(1 $ = 1 291,3300 wons)