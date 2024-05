L'Autorité monétaire de Hong Kong (HKMA) a maintenu son taux de base à 5,75 % jeudi, suivant ainsi la décision de la Réserve fédérale américaine de maintenir les taux à un niveau stable.

La Réserve fédérale américaine a maintenu ses taux d'intérêt inchangés mercredi et a indiqué qu'elle penchait toujours pour une réduction éventuelle des coûts d'emprunt, mais a mis un drapeau rouge sur les récentes lectures décevantes de l'inflation qui pourraient retarder les réductions de taux.

"L'environnement de taux d'intérêt élevés pourrait durer un certain temps", a déclaré la HKMA dans un communiqué, ajoutant que la Fed n'a pas encore acquis suffisamment de confiance dans la trajectoire de l'inflation américaine pour commencer à réduire les taux d'intérêt.

Les marchés financiers et monétaires de Hong Kong continuent de fonctionner de manière harmonieuse et ordonnée, le taux de change du dollar de Hong Kong reste stable, tandis que les taux interbancaires en dollars de Hong Kong pourraient rester élevés pendant un certain temps, a déclaré la HKMA.

La politique monétaire de Hong Kong évolue au même rythme que celle des États-Unis, la monnaie de la ville étant rattachée au dollar dans une fourchette étroite de 7,75 à 7,85 pour un dollar.