La banque centrale de Malaisie augmentera à nouveau ses taux en juillet et en septembre

La Bank Negara Malaysia (BNM), bien que confrontée à une faible inflation par rapport à de nombreuses autres économies, a augmenté de manière inattendue son taux directeur au jour le jour de 25 points de base pour le porter à 2,00 % lors de sa réunion de mai.

Les 22 économistes interrogés dans le cadre du sondage réalisé entre le 27 juin et le 1er juillet prévoient une nouvelle hausse de 25 points de base, à 2,25 %, lors de la réunion du 6 juillet. La dernière fois que la banque centrale a relevé les taux deux fois de suite, c'était à la mi-2010.

Néanmoins, on s'attendait à ce que la BNM, qui a déclaré son intention d'adopter un rythme "mesuré et progressif", aille lentement par rapport aux autres pairs mondiaux.

Une légère majorité des répondants à l'enquête, 12 sur 22, prévoyaient une autre hausse de 25 points de base en septembre, à 2,50 %, tandis que les 10 autres ne prévoyaient aucun changement après une hausse en juillet.

Quoi qu'il en soit, d'autres hausses de taux sont certainement à venir.

"La BNM sera attentive à la pression potentielle à la hausse sur l'inflation découlant des récentes augmentations des salaires minimums, des ajustements à la hausse des plafonds de prix pour certains produits alimentaires et d'une reprise de l'inflation liée à la demande dans le contexte de la réouverture économique", a noté Derrick Kam, économiste pour l'Asie chez Morgan Stanley.

L'inflation a atteint 2,8 % en mai, contre 2,3 % en avril. Le ringgit malaisien a perdu du terrain au dernier trimestre et s'est affaibli de près de 6 % depuis le début de l'année, ce qui laisse présager une pression inflationniste importée.

"Le ringgit malaisien a chuté par rapport au billet vert en raison des hausses de taux agressives de la Réserve fédérale américaine, et l'augmentation du taux directeur au jour le jour aidera à soutenir la monnaie en maintenant le différentiel de taux d'intérêt", a déclaré Denise Cheok, économiste chez Moody's Analytics.

Pour la réunion de novembre, 12 des 22 analystes du sondage ont prédit des taux à 2,50 %, huit ont dit 2,75 % tandis que deux ont dit 2,25 %.

Les prévisions médianes du sondage prévoient également des hausses de 25 points de base pour chacun des deux premiers trimestres de 2023. Pour le premier trimestre 2023, neuf économistes sur 20 s'attendaient à une hausse des taux à 2,75 %, six prévoyaient 3,00 % tandis que cinq disaient 2,50 %.

Le taux au jour le jour devrait atteindre son niveau pré-pandémique de 3,00 % au deuxième trimestre de l'année prochaine. Environ la moitié des répondants, soit neuf sur 19, prévoient qu'il atteindra 3,00 %, six disent 2,75 %, trois 2,50 % et un 3,25 %.

Lors de sa réunion de mai, la BNM a maintenu ses prévisions de croissance économique pour 2022 entre 5,3 % et 6,3 % et a prévu que l'inflation globale resterait entre 2,2 % et 3,2 % cette année.