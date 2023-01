La banque centrale de Malaisie augmentera ses taux à 3,00% jeudi : Sondage Reuters

La Bank Negara Malaysia (BNM) est devenue en mai dernier l'une des premières banques centrales asiatiques à relever ses taux dans le cycle actuel et a ajouté un cumul de 100 points de base. Mais elle n'a pas réussi à maîtriser la hausse de l'inflation, qui était de 4,0 % en novembre.

Selon les prévisions médianes du sondage, l'inflation devrait atteindre une moyenne de 3,0 % cette année, ce qui représente une amélioration par rapport aux 2,8 % prévus en octobre.

Malgré le rythme plus lent du resserrement par rapport à ses pairs, le gouverneur de la BNM, Tan Sri Nor Shamsiah binti Mohd Yunus, a récemment déclaré que ses décisions dépendraient de l'évolution des conditions et de leur implication sur les perspectives de croissance et d'inflation.

Tous les économistes, sauf un, interrogés par Reuters du 10 au 16 janvier, prévoient que la banque centrale augmentera son taux directeur au jour le jour à 3,00 %, où il se trouvait avant la pandémie, lors de sa réunion du 19 janvier. Une seule personne ne prévoyait aucun changement.

"Même si l'inflation globale n'est plus à son apogée, il est peu probable que la Bank Negara Malaysia baisse sa garde de sitôt. L'inflation reste encore élevée par rapport aux normes historiques et l'inflation de base n'a montré aucun signe de modération", a noté Khoon Goh, responsable de la recherche sur l'Asie chez ANZ.

"Le ralentissement du rythme des hausses de taux par la Fed américaine a soutenu le ringgit, mais il pourrait y avoir une pression à la baisse via le canal commercial en raison de la faiblesse attendue de la demande mondiale."

Le ringgit malaisien, en baisse de plus de 5 % l'année dernière et qui, selon un récent sondage Reuters, devrait encore chuter de 4,0 % par rapport au dollar au cours des trois prochains mois, est également susceptible de maintenir la BNM sur ses gardes, car une monnaie plus faible importe une inflation plus élevée.

Alors qu'une faible majorité des personnes interrogées, 13 sur 24, s'attendaient à ce que les taux soient encore de 3,00% à la fin du mois de mars, 10 d'entre elles avaient une prévision de 3,25%.

Près de 60 % des économistes, soit 14 sur 24, s'attendaient à ce que les taux atteignent 3,25 % ou plus d'ici fin juin, soit un quart de point de plus que lors d'un sondage réalisé en novembre. Ils devraient ensuite se maintenir à ce niveau pour le reste de l'année.

Mais les économistes étaient divisés sur le niveau des taux cette année, dans une fourchette de 2,75 % à 3,50 %.

Exportateur net de pétrole, les perspectives de croissance de la Malaisie sont assombries par un ralentissement en Chine - le principal partenaire commercial du pays - et dans le reste du monde.

L'économie devrait croître de 4,0 % cette année et de 4,5 % en 2024, conformément à la projection du gouvernement de 4,0 % à 5,0 %.

