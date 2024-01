La banque centrale de Malaisie maintient ses taux pour la quatrième réunion consécutive

Le 24 janvier 2024 à 08:12 Partager

La banque centrale de Malaisie a maintenu son taux d'intérêt de référence inchangé lors de sa première réunion de politique générale de l'année mercredi, avec une amélioration de la croissance attendue, bien que les risques d'une demande extérieure plus faible et d'une production plus faible demeurent.

La Bank Negara Malaysia (BNM) a maintenu son taux directeur au jour le jour (OPR) à 3,00 % pour la quatrième réunion consécutive, conformément aux attentes du marché, elle maintiendra ses taux au moins jusqu'à la fin de l'année 2025. BNM a déclaré dans un communiqué que les estimations de croissance avancées indiquaient que l'économie de la Malaisie s'est développée conformément aux attentes l'année dernière, ajoutant que la croissance devrait s'améliorer en 2024, soutenue par la reprise des exportations et la résilience des dépenses intérieures. "Les perspectives de croissance restent soumises à des risques de baisse découlant d'une demande extérieure plus faible que prévu et de baisses plus importantes dans la production de matières premières", a déclaré la banque centrale dans un communiqué mercredi. L'économie de la Malaisie devrait croître de 3,8 % en 2023, a déclaré le département des statistiques dans des estimations préliminaires la semaine dernière. L'estimation est inférieure à la projection initiale du gouvernement d'une expansion de 4 %, les exportations moroses continuant à peser sur la croissance. L'économie a probablement augmenté de 3,4 % en glissement annuel au cours du quatrième trimestre de 2023, a déclaré le département. Le gouvernement et la BNM prévoient une croissance économique de 4 à 5 % cette année.