La banque centrale de Nouvelle-Zélande adresse un avertissement à l'unité locale de la NAB pour des infractions à la législation sur le blanchiment d'argent.

La Bank of New Zealand (BNZ) de la NAB n'a pas déclaré des emplacements exacts pour environ 50 000 transactions locales et physiques en espèces au cours de la période, a déclaré la banque centrale.

Cependant, la BNZ a rapidement rectifié le problème et l'a identifié comme étant une "erreur de codage technique", a-t-elle ajouté.

La Reserve Bank of New Zealand a souligné que sa mise en garde formelle à l'égard de la BNZ était un exemple pour d'autres organisations quant à leur obligation de respecter les réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.