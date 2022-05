La banque centrale de Nouvelle-Zélande augmentera son taux d'intérêt d'un demi-point supplémentaire le 25 mai.

La hausse de 50 points de base du mois dernier a été la plus importante augmentation du taux d'escompte officiel (TOC) depuis deux décennies, et la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) a alors signalé que d'autres hausses étaient nécessaires pour maîtriser l'inflation après qu'elle ait atteint son plus haut niveau depuis trois décennies le trimestre dernier.

Tous les économistes sauf un du sondage Reuters du 13 au 19 mai prévoient que la RBNZ augmentera à nouveau l'OCR de 50 points de base à 2,00 % lors de la réunion de mercredi prochain. Un économiste s'attendait à une hausse de 25 points de base.

Ce serait la première fois depuis l'introduction de l'OCR en mars 1999 que la RBNZ augmente le taux d'un demi-point de pourcentage lors de deux réunions politiques consécutives.

Avec l'inflation et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement qui ne devraient pas s'atténuer de sitôt, la RBNZ est susceptible de maintenir son cap hawkish pour contenir les pressions sur les prix tout en essayant d'éviter de faire basculer l'économie dans la récession.

"Il ne fait guère de doute qu'à moins que quelque chose de spectaculaire ne sorte du lot, la RBNZ procédera à une nouvelle hausse de 50 points de base la semaine prochaine", a déclaré Sharon Zollner, économiste en chef chez ANZ.

"Au-delà, la voie est plus obscure. Nous continuons de penser que la RBNZ passera au rythme plus habituel de hausses de 25 points de base à partir de juillet, à mesure que les preuves d'un refroidissement de la demande s'accumulent."

Les économistes ont avancé les prévisions de hausse des taux pour le cinquième sondage Reuters consécutif et une majorité, 18 sur 21, s'attend maintenant à ce que le ROC atteigne 2,50 % ou plus d'ici fin septembre, plutôt que d'ici la fin de l'année comme le prévoyait le sondage précédent.

Le dernier sondage prévoyait que le taux atteindrait 3,00 % d'ici la fin de l'année, ce qui le laisserait encore en dessous de son niveau de 2014, après que la RBNZ ait procédé à quatre hausses de taux consécutives d'un quart de point.

"Je m'attends à ce que le taux d'escompte atteigne 3 % d'ici la fin de l'année. Les prévisions d'inflation dépassant largement l'objectif de 2 % menacent la crédibilité de la RBNZ en tant que banque centrale luttant contre l'inflation", a déclaré Jarrod Kerr, économiste en chef de Kiwibank.

"Toute nouvelle poussée vers le haut des attentes ne fera qu'alimenter la détermination de la RBNZ à resserrer de manière agressive."

La banque centrale néo-zélandaise a rapidement réduit ses mesures de stimulation, les décideurs tentant de contrôler un marché immobilier gonflé et des pressions sur les prix qui s'envolent. Les prix des maisons ont commencé à baisser à mesure que les taux hypothécaires augmentent.

Cependant, une baisse significative des prix de l'immobilier pourrait entamer la richesse des ménages et entraîner un ralentissement des dépenses de consommation, conduisant finalement à un ralentissement de la croissance économique et à une hausse du chômage.

Face à cette inquiétude croissante, 11 des 18 personnes interrogées prévoient que le taux d'escompte restera stable à 3,00 % ou sera plus bas d'ici la fin de l'année prochaine. Les sept autres prévoient qu'il atteindra 3,25 % ou plus d'ici là.

"La stratégie de la RBNZ semble être de lever rapidement le pied de l'accélérateur, puis d'appuyer plus prudemment sur le frein. Les risques de baisse sont réels, mais il y a une guerre inflationniste en cours, et le COVID ne se soucie pas non plus des paramètres de la politique monétaire", a ajouté M. Zollner d'ANZ.

"Si l'équilibre des développements suggère plus de risques à la hausse pour l'inflation globale, une autre hausse de 50 points de base en juillet serait absolument de mise."