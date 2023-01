La banque centrale de Russie a vendu pour 47 millions de dollars de yuans chinois le 13 janvier.

Le ministère des finances et la banque centrale ont déclaré mercredi dernier qu'ils allaient vendre l'équivalent de 3,2 milliards de roubles de yuan par jour du 13 janvier au 6 février dans le cadre de la règle budgétaire de la Russie.

La règle budgétaire signifie que si les revenus de Moscou provenant du pétrole et du gaz diminuent, la Russie vendra des réserves de devises étrangères pour compenser le montant de roubles nécessaire au budget.

Si les revenus du pétrole et du gaz augmentent et que le ministère des finances gagne plus de roubles, il achètera des yuans pour reconstituer ses réserves de devises.

Le ministère des finances souhaite vendre des yuans pour une valeur de 54,5 milliards de roubles (près de 800 millions de dollars) au total - c'est le nombre de roubles nécessaires pour combler le déficit budgétaire en janvier.

Les transactions de la Russie avec des yuans interviennent alors que Moscou cherche à s'éloigner des monnaies occidentales - qu'elle qualifie souvent de "monnaies inamicales" - face aux sanctions, et à rapprocher son économie de la Chine.

(1 $ = 68,45 roubles)