La banque centrale de Russie adoptera un ton hawkish et maintiendra le taux à 7,5% cette semaine

L'année dernière, la banque a progressivement annulé une hausse d'urgence du taux à 20 % qu'elle avait mise en œuvre fin février après la décision de Moscou d'envoyer des dizaines de milliers de soldats en Ukraine, ce qui a entraîné l'imposition de sanctions occidentales de plus en plus étendues à son encontre en réponse.

Le taux directeur est resté à 7,5 % depuis la dernière baisse en septembre, l'inflation obstinément élevée contrecarrant les efforts de la Banque de Russie pour assouplir davantage sa politique monétaire.

Les 25 analystes et économistes interrogés par Reuters lundi ont tous prédit que la Russie maintiendrait son taux de référence inchangé une nouvelle fois vendredi.

"Jusqu'à présent, la dynamique de l'inflation n'appelle pas à une hausse des taux, mais les risques pro-inflationnistes augmentent", a déclaré Mikhail Vasilyev, analyste en chef chez Sovcombank.

Les trois principaux risques pro-inflationnistes que sont la faiblesse du rouble, le creusement du déficit budgétaire et les pénuries sur le marché du travail se sont tous accentués depuis décembre, a ajouté M. Vasilyev.

Le rouble a perdu près de 15 % par rapport au dollar américain depuis début décembre, tandis que la banque centrale a prévenu que la mobilisation partielle des troupes russes pour le conflit en Ukraine pourrait alimenter l'inflation à plus long terme en raison de la diminution de la main-d'œuvre.

"Le signal pourrait effectivement être resserré, car les risques d'inflation sont toujours présents, comme en témoignent les anticipations d'inflation toujours élevées et les statistiques hebdomadaires de l'IPC", a déclaré Olga Nikolaeva d'ITinvest. "Les dépenses budgétaires créent un risque sérieux supplémentaire."

Les revenus pétroliers et gaziers de la Russie diminuant sous le poids des plafonds de prix et des embargos, les analystes s'attendent à ce que le déficit budgétaire de la Russie se creuse davantage que prévu. Une telle politique budgétaire plus souple nécessiterait un resserrement de la politique monétaire, a déclaré la banque centrale.

Le signal d'un resserrement de la politique monétaire est déjà intégré dans les prix des obligations du Trésor OFZ du gouvernement. Les rendements, qui évoluent en sens inverse des prix des obligations, sont en hausse constante depuis la mi-octobre. Le rendement de l'OFZ de référence à 10 ans de la Russie était de 10,61 % lundi.

Cependant, la baisse probable de l'inflation annuelle en mars à 2 %-3 % - alors que l'effet de base de la flambée des prix de l'année dernière se met en place - pourrait limiter les options de la banque centrale pour augmenter les taux, a déclaré Natalia Orlova, économiste en chef de l'Alfa Bank.

Bien au-dessus de l'objectif de 4 % de la banque centrale, l'inflation est en baisse par rapport aux sommets atteints en 20 ans peu après le début du conflit en Ukraine, qui a duré près d'un an. L'inflation annuelle a atteint 11,9 % en 2022 et tourne maintenant autour de 11,5 %.

"Même s'il existe des risques d'inflation, ils sont hypothétiques pour l'instant, et la dynamique réelle de l'inflation montre un fort ralentissement de la croissance des prix", a déclaré Orlova.

La semaine dernière, la première vice-gouverneure de la banque centrale, Ksenia Yudaeva, a déclaré que la situation de l'économie et des marchés financiers et énergétiques pourrait amener la banque à réviser ses prévisions pour le taux directeur moyen cette année.