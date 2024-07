La banque centrale de Singapour a déclaré jeudi qu'elle sollicitait des avis sur sa proposition de simplifier les exigences en matière d'effet de levier pour tous les fonds d'investissement immobilier (REIT) afin de limiter la dette qu'ils peuvent contracter et de réduire les risques de défaillance.

Tous les fonds d'investissement immobilier de Singapour seront soumis à un seuil minimum de ratio de couverture des intérêts (ICR) de 1,5 fois et à une limite globale d'endettement de 50 %, selon la proposition présentée par l'Autorité monétaire de Singapour.

Le RCI - un ratio financier qui mesure la capacité d'une entreprise à faire face aux paiements d'intérêts sur sa dette - signifie dans ce cas que pour chaque dollar de charge d'intérêt, la FPI doit avoir un bénéfice avant intérêts et impôts de 1,50 dollar singapourien.

Actuellement, les FPI doivent avoir un RCI minimum de 2,5 fois avant que leur effet de levier global ne dépasse 45 %, avec un maximum de 50 %.

L'effet de levier se réfère au montant de la dette qu'une FPI utilise pour financer ses actifs et une limite à cet effet plafonnerait le montant de la dette qu'une FPI peut contracter en pourcentage de ses actifs totaux.

Actuellement, les FPI peuvent augmenter leur effet de levier au-delà de 45 % et jusqu'à 50 % sous certaines conditions, mais la nouvelle proposition de la MAS simplifierait les choses en fixant une limite universelle.

"La MAS propose également d'exiger des FPI qu'ils effectuent et publient des analyses de sensibilité sur l'impact des variations de l'EBITDA et des taux d'intérêt sur les RCI des FPI dans leurs résultats financiers intermédiaires et leurs rapports annuels", a-t-elle déclaré tout en invitant les parties intéressées à faire part de leurs points de vue et de leurs suggestions sur les propositions formulées. (Reportage de Roushni Nair et Ayushman Ojha ; Rédaction de Jacqueline Wong et Stephen Coates)