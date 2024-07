La croissance économique de Singapour sur l'ensemble de l'année sera plus proche de son taux potentiel de 2 à 3 % et l'inflation de base devrait diminuer de manière plus significative au cours du dernier trimestre de l'année, a déclaré jeudi le directeur de la banque centrale de Singapour.

Le directeur général de l'Autorité monétaire de Singapour (MAS), Chia Der Jiun, s'exprimant lors de la publication du rapport annuel de la banque centrale, a déclaré que la croissance dans les principaux secteurs de l'économie de la ville-État devrait revenir progressivement aux taux d'avant la pandémie.

Les prévisions de croissance du PIB se situent dans la moitié supérieure de la fourchette de 1 % à 3 % prévue par le ministère du commerce pour l'année, et se comparent à une croissance de 1,1 % en 2023.

M. Chia a déclaré lors de la conférence de presse que la MAS avait réalisé un bénéfice net de 3,8 milliards de dollars singapouriens (2,8 milliards de dollars) au cours de l'exercice 2023/24.

Les actifs sous gestion dans le secteur de la gestion d'actifs de Singapour ont augmenté de 10 % en 2023 pour atteindre 5,41 billions de dollars singapouriens, a déclaré M. Chia, notant que les marchés privés avaient connu une croissance significative.

"Le secteur de la gestion de patrimoine s'est également développé parallèlement au secteur de la gestion d'actifs", a-t-il déclaré, ajoutant que la récente affaire de blanchiment d'argent n'avait pas modifié la trajectoire de croissance.

"Singapour continue d'accueillir la richesse légitime et veillera à ce que ses processus et son régime soient favorables, tout en respectant des normes réglementaires élevées", a-t-il déclaré.

M. Chia a également annoncé que la MAS allait engager 100 millions de dollars singapouriens supplémentaires pour aider les institutions financières à renforcer leurs capacités dans le domaine des technologies quantiques et de l'intelligence artificielle.

(1 $ = 1,3407 dollar singapourien) (Reportage de Xinghui Kok ; Rédaction de John Mair)