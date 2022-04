La banque centrale de Taiwan déclare que les hausses de taux dépendront de l'inflation

Le gouverneur de la banque centrale de Taiwan, Yang Chin-long, a déclaré mercredi que l'inflation ralentirait d'ici le troisième trimestre et que toute décision de hausse des taux dépendrait des données sur les prix à la consommation.

Dans une décision surprise le mois dernier, la banque centrale a augmenté son taux d'intérêt de référence et par une marge beaucoup plus importante que ce que certains attendaient, citant des inquiétudes sur l'inflation, qui ont été entraînées par les perturbations de la chaîne d'approvisionnement dues à la guerre en Ukraine.

L'indice des prix à la consommation (IPC) de mars à Taiwan a augmenté de 3,27 % en glissement annuel, un sommet de plus de neuf ans et le huitième mois consécutif où il a dépassé la ligne d'alerte de 2 % de la banque centrale, sous l'effet de la hausse des coûts énergétiques mondiaux due à la guerre en Ukraine.

Répondant aux questions des législateurs au Parlement, M. Yang a refusé de fournir des détails sur les futures décisions de hausse des taux. Interrogé pour savoir si chaque hausse future serait un saut de 12,5 points de base, il a répondu : "A l'heure actuelle, je n'oserais pas dire cela".

M. Yang a déclaré que la dépréciation du dollar taïwanais, en baisse d'environ 5 % depuis le début de l'année par rapport au billet vert, ajoutait aux pressions inflationnistes, mais que l'effet était léger jusqu'à présent.

La banque centrale interviendra pour assurer la stabilité de la monnaie, mais il est normal qu'une monnaie puisse monter et descendre, a-t-il ajouté.

Il a également déclaré que les fondamentaux économiques de Taiwan étaient très bons, les sociétés cotées en bourse faisant état de bons bénéfices.

La banque centrale a précédemment déclaré que l'inflation à Taïwan était beaucoup plus douce que celle des États-Unis et de l'Europe. (Reportage de Liang-sa Loh ; Rédaction de Ben Blanchard ; Édition de Muralikumar Anantharaman et Sam Holmes)