La banque centrale de Taïwan a déclaré jeudi qu'elle prévoyait une baisse progressive de l'inflation pour le reste de l'année, mais que le ton général de la politique monétaire restait hawkish.

L'inflation à Taïwan n'a jamais été aussi élevée que dans les grandes économies occidentales - l'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 2,24 % en mai - mais la banque centrale a fait de la réduction de l'inflation une priorité.

Elle n'a pas eu non plus à s'inquiéter de l'impact sur la croissance économique, étant donné que l'économie taïwanaise, qui repose sur les exportations, a bénéficié de la demande mondiale de puces électroniques, en particulier grâce au boom de l'intelligence artificielle.

Le gouverneur Yang Chin-long a déclaré aux journalistes après la réunion trimestrielle de fixation des taux - au cours de laquelle la banque centrale a laissé le taux d'escompte de référence à 2 % comme prévu - qu'il voyait une tendance à la baisse de l'inflation. Le taux d'escompte est à ce niveau depuis le mois de mars.

Mais "le ton de la politique monétaire est de continuer à se resserrer", a déclaré M. Yang, ajoutant que, contrairement aux principales économies occidentales, le changement de politique monétaire de Taïwan serait "graduel et faible" grâce à une inflation relativement plus faible à Taïwan.

"Le resserrement de la politique monétaire contribuera à réduire les attentes en matière d'inflation.

Dans un sondage Reuters, 29 économistes sur 31 ont prédit que la banque centrale maintiendrait le taux inchangé.

La banque centrale a réduit ses prévisions d'IPC pour cette année à 2,12 %, contre 2,16 % précédemment, ce qui reste supérieur à la barre des 2 % que le marché considère comme la ligne rouge d'inquiétude de la banque centrale.

Mercredi, la Réserve fédérale américaine a maintenu ses taux d'intérêt et repoussé le début des réductions de taux, car elle ne s'attend qu'à un déclin progressif de l'inflation, bien qu'elle ait indiqué qu'elle maintiendrait ses plans de réduction des coûts d'emprunt cette année.

La banque centrale de Taïwan a relevé son estimation de la croissance économique pour 2024 à 3,77 %, contre une prévision de 3,22 % en mars, soulignant des facteurs tels que la demande croissante d'"applications technologiques nouvellement émergentes", y compris l'IA.

En 2023, l'économie a connu son rythme de croissance le plus faible en 14 ans.

Dans le but de freiner la hausse des prix de l'immobilier, la banque centrale a également relevé de 25 points de base les ratios qu'elle fixe pour les réserves obligatoires des banques.

Yang a déclaré que cette mesure rendrait les banques plus prudentes en matière d'investissements et de nouveaux prêts, réduisant ainsi les entrées sur le marché de l'immobilier et bloquant plus de 120 milliards de dollars taïwanais (3,71 milliards de dollars).

Chengyu Liu, analyste chez First Capital Management, a déclaré qu'il pourrait y avoir une nouvelle augmentation des réserves obligatoires lors de la prochaine réunion en septembre, mais pas de hausse des taux.

"Ce n'est pas un resserrement général qui est nécessaire", a ajouté M. Liu.

(1 $ = 32,3290 dollars taïwanais)