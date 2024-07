La banque centrale de Taïwan a déclaré dimanche qu'elle n'avait pas de calendrier pour le lancement d'une monnaie numérique, avertissant que le processus serait "énorme et complexe", mais qu'elle organiserait des auditions publiques sur la question l'année prochaine afin de diffuser des informations.

La banque centrale de Taïwan travaille sur un projet pilote de monnaie numérique gérée par le gouvernement, afin de permettre aux citoyens d'utiliser un portefeuille numérique et d'effectuer des paiements sans utiliser de carte de débit ou de crédit.

"Bien que la banque ne dispose actuellement d'aucun calendrier pour l'émission de la monnaie numérique de la banque centrale, elle améliore déjà l'efficacité du traitement et l'application innovante du système de paiement dans le cadre d'un processus de recherche et d'expérimentation continu", a déclaré la banque dans un rapport au parlement.

Étant donné que le lancement de la monnaie affectera de nombreuses personnes, il est nécessaire de communiquer largement à ce sujet, et des audiences publiques et des forums auront lieu l'année prochaine pour promouvoir la connaissance de la monnaie, a déclaré la banque, avant que son gouverneur Yang Chin-long ne réponde aux questions des législateurs lundi.

"La promotion de la monnaie numérique de la banque centrale est un projet énorme et complexe qui devra être mené à bien pendant une longue période", a ajouté la banque.

Selon une étude publiée en mars, 134 pays représentant 98 % de l'économie mondiale explorent actuellement des versions numériques de leur monnaie, dont plus de la moitié sont à un stade avancé de développement, d'expérimentation ou de lancement.

Les partisans des monnaies numériques affirment qu'elles permettront de nouvelles fonctionnalités et constitueront une alternative à l'argent liquide. Mais elles ont également suscité des protestations dans un certain nombre de pays en raison du risque d'espionnage par les gouvernements. (Reportage de Liang-sa Loh et Ben Blanchard ; Rédaction de Michael Perry)