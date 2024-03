Taïwan ne réduira probablement pas ses taux d'intérêt avant le mois de juin, car il pourrait être nécessaire de revoir à la hausse les prévisions d'inflation pour 2024 en raison de l'augmentation des prix à la consommation, a déclaré le gouverneur de la banque centrale jeudi.

L'indice des prix à la consommation (IPC) de Taïwan a augmenté de 3,08 %, un plus haut de 19 mois, en février, les prix des denrées alimentaires ayant augmenté pendant les vacances du Nouvel An lunaire, et on s'attend à ce qu'il reste élevé face aux augmentations potentielles des prix de l'électricité en avril.

Les hausses de prix potentielles pourraient avoir "un effet de réaction en chaîne sur les attentes en matière d'inflation", a déclaré le gouverneur Yang Chin-Long aux législateurs du parlement jeudi.

"Si l'IPC reste supérieur à 2 % pendant une période prolongée, les anticipations d'inflation seront élevées, ce qui rendra difficile la réduction de l'inflation", a déclaré M. Yang.

La banque relèvera ses prévisions d'IPC cette année au-dessus de 2 %, tout en visant à maintenir l'IPC autour de 2 % à moyen et long terme.

Lors de sa dernière réunion trimestrielle en décembre, la banque centrale a décidé à l'unanimité de maintenir son taux directeur inchangé à 1,875 %, comme c'est le cas depuis mars dernier.

La prochaine réunion de fixation des taux aura lieu le 21 mars.

La banque centrale estime à présent que l'économie de l'île, axée sur les exportations, pourrait atteindre les 3,12 % prévus pour cette année plus facilement que prévu, a-t-il déclaré.