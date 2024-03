La banque centrale de Taïwan a déclaré mercredi qu'elle s'attendait à ce que l'indice des prix à la consommation (IPC) augmente de moins de 2 % cette année, et qu'elle appliquerait progressivement une politique de resserrement modéré pour freiner les attentes en matière d'inflation.

L'IPC taïwanais a augmenté de 3,08 % en février, atteignant son plus haut niveau depuis 19 mois, en raison de la hausse des prix des denrées alimentaires pendant les vacances du Nouvel An lunaire, bien que le gouvernement ait déclaré qu'il voyait une tendance à la baisse de l'inflation et que la pression inflationniste s'atténuait.

Réduire les attentes en matière d'inflation "maintiendrait la stabilité des prix, aidant l'économie nationale à avoir une croissance stable", a déclaré la banque centrale dans un rapport remis au parlement.

Le gouverneur Yang Chin-long répondra aux questions du parlement jeudi.

Yang a déclaré que le cycle d'augmentation des taux d'intérêt à Taïwan n'était peut-être pas encore terminé, même si l'inflation de base devrait continuer à baisser l'année prochaine.

Lors de sa dernière réunion trimestrielle en décembre, la banque centrale de Taïwan a décidé à l'unanimité de maintenir son taux directeur inchangé à 1,875 %, niveau auquel il se situe depuis mars dernier.

Tout en reconnaissant la tendance à la baisse attendue de l'inflation de base en 2024, la banque n'a pas écarté la possibilité d'augmenter les taux à l'avenir.

La prochaine réunion de fixation des taux est prévue pour le 21 mars. La banque centrale estime que la croissance économique de l'île, basée sur les exportations, sera meilleure cette année qu'en 2023, selon le rapport. Les ventes nettes de dollars américains de la banque pour 2023 s'élèvent à 2,77 milliards de dollars, selon le rapport.