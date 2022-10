La banque centrale de Tunisie relève son taux d'intérêt directeur de 25 points de base pour le porter à 7,25 %. 05/10/2022 | 18:51 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires La banque centrale de Tunisie a relevé mercredi son taux d'intérêt directeur de 25 points de base pour le porter à 7,25 % afin de lutter contre l'inflation, a déclaré la banque, ce qui constitue la deuxième hausse en cinq mois. La banque centrale a également décidé de relever le taux d'intérêt sur l'épargne de 25 points de base pour le porter à 6,25 %. L'inflation dans le pays d'Afrique du Nord a atteint un niveau record de 9,1 % en septembre, contre 8,6 % en août. La dernière augmentation du taux était de 75 points de base en mai. La Tunisie, qui s'efforce de s'attaquer à des finances publiques durement touchées, cherche à obtenir un prêt du Fonds monétaire international en échange de réformes impopulaires, notamment des réductions de dépenses et la suppression des subventions énergétiques et alimentaires. Les propositions du FMI ont conduit le puissant syndicat UGTT du pays à avertir le gouvernement qu'il mènera des manifestations de rue contre tout changement "douloureux". Il s'est opposé aux importantes réductions des dépenses de l'État ces dernières années, estimant que le gouvernement devrait plutôt s'attaquer à la corruption et à l'évasion fiscale. Le FMI a continué d'appeler à un resserrement monétaire supplémentaire de la part de la Tunisie pour lutter contre les niveaux records d'inflation dans ce pays d'Afrique du Nord. La banque a déclaré dans un communiqué que les réserves de change ont atteint 23,848 milliards de dinars (7,34 milliards de dollars), soit l'équivalent de 112 jours d'importations le 28 septembre, contre 23,313 milliards de dinars ou 133 jours d'importations à la fin de 2021. Le déficit du compte courant a atteint -10,1% du PIB au cours des huit premiers mois de 2022, contre -6,6% en 2021, en raison de l'aggravation du déficit commercial, a indiqué la banque. Elle s'attend à ce que les pressions inflationnistes se poursuivent, sous l'effet de facteurs internes et externes, au cours de la prochaine période de cette année. (1 $ = 3,2481 dinars tunisiens) (Reportage de Tarek Amara, édition de William Maclean, Mark Heinrich et Aurora Ellis)

© Zonebourse avec Reuters 2022