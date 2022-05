La banque centrale de l'Inde devrait relever ses prévisions d'inflation lors de sa réunion de juin et envisager d'autres hausses de taux - source

Dans son premier mouvement de taux en deux ans et sa première hausse en près de quatre, la Reserve Bank of India (RBI) a augmenté le taux repo de 40 points de base (pb) à 4,40 % à la suite d'une réunion d'urgence plus tôt ce mois-ci.

En avril, la RBI a relevé sa prévision d'inflation pour l'exercice fiscal en cours à 5,7 %, soit 120 pb de plus que sa prévision de février, tout en réduisant sa prévision de croissance économique à 7,2 % pour 2022/23, contre 7,8 % auparavant.

La RBI va "certainement" relever à nouveau la prévision en juin, car elle n'a pas voulu le faire lors de la réunion d'urgence hors cycle en mai, a déclaré la source, qui n'a pas voulu être identifiée car les discussions sont privées.

La source n'a pas précisé de combien la prévision de prix serait augmentée, mais a déclaré que l'opinion actuelle de la RBI suit la prévision d'inflation du Fonds monétaire international de 6,1 % pour l'Inde.

La prochaine réunion du MPC est prévue du 6 au 8 juin.

"Le Comité de politique monétaire a procédé à une hausse hors cycle car il ne voulait pas procéder à une hausse importante en deux réunions seulement, en juin et en août. Il voulait l'étaler", a déclaré la source.

En mars, l'inflation a atteint 7 %, son plus haut niveau depuis 17 mois, en raison de la hausse des prix des denrées alimentaires. Elle a maintenant dépassé la limite supérieure de la bande de tolérance de 2 % à 6 % de la RBI pendant trois mois consécutifs et devrait le rester en avril.

La RBI a réduit le taux repo de 115 pb au total en 2020 pour amortir l'impact de la pandémie COVID-19 et des mesures anti-virus. Elle cherche maintenant à inverser ces réductions à un rythme plus rapide qu'elle ne le souhaitait auparavant, a indiqué la source.

Avant l'éclatement de la crise en Ukraine, la RBI s'attendait à ce que l'inflation globale des prix de détail atteigne un pic en mars, puis redescende vers 4 % au cours du deuxième trimestre de 2022/23 qui a débuté le 1er avril.

TUER LA DEMANDE

La reprise économique de l'Inde pourrait pâtir de la hausse des coûts d'emprunt, car la banque centrale devrait se concentrer pleinement sur la lutte contre l'inflation.

"La RBI avait déclaré par le passé que l'inflation était due à des problèmes d'approvisionnement. Le même discours demeure, mais maintenant les contraintes liées à l'offre se sont aggravées. Maintenant, la RBI est obligée d'agir", a déclaré la source.

Au cours des 6 à 8 prochains mois, toutes les banques centrales, y compris la RBI, vont "tuer toute demande" dans l'économie dans leur lutte pour contenir l'inflation, a déclaré la source.

"Le risque de stagflation reste élevé et les banques centrales les plus puissantes du monde n'ont pas d'arme contre lui. Souhaitons que cela ne se produise pas", a déclaré la source.

La Banque centrale européenne a déjà averti que l'invasion de l'Ukraine par la Russie pourrait entraîner une combinaison de faible croissance et d'inflation élevée, connue sous le nom de stagflation.

Le responsable a également déclaré que la RBI aiderait le gouvernement à faire baisser les rendements obligataires à l'aide de divers instruments, même si le degré d'aide ne serait pas aussi important que celui des deux dernières années.

Lundi, Reuters a rapporté que le gouvernement a demandé à la banque centrale de racheter des obligations d'État ou de mener des opérations d'open market pour refroidir les rendements qui ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis 2019.

La RBI a vendu des dollars pour soutenir la roupie, qui est tombée à un niveau record lundi et a clôturé à 77,47 contre le dollar. Elle est intervenue sur le marché au cours des trois derniers jours et le fera à nouveau si la volatilité persiste.

Le responsable a déclaré que la banque centrale ne visait aucun niveau particulier mais qu'elle n'aimait pas les mouvements "saccadés" de plus de 0,50 roupie indienne par rapport au dollar en une journée.