La banque centrale du Brésil agira de manière indépendante, selon son gouverneur

"Nous allons agir de manière indépendante et nous allons le dire jusqu'à la fin du mandat", a déclaré M. Campos Neto lors d'un événement organisé par la UCLA Anderson School of Management. Nommé par l'ancien président d'extrême droite Jair Bolsonaro, Campos Neto doit rester en poste jusqu'en décembre 2024.

Jeudi également, le ministre des relations institutionnelles Alexandre Padilha a déclaré que le gouvernement brésilien n'avait pas l'intention d'apporter des changements à la banque centrale, cherchant à apaiser les marchés après les critiques publiques du président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva à l'égard de l'institution.

Mercredi, Lula a critiqué l'indépendance formelle de la banque centrale, établie par la loi en 2021. Il a déclaré que cette indépendance était "un non-sens" et que l'objectif d'inflation actuel entravait la croissance économique. Lula est revenu sur le sujet jeudi matin, remettant en question le niveau actuel des taux d'intérêt du pays après les 12 hausses de taux consécutives de la banque centrale pour lutter contre l'inflation.

Campos Neto a déclaré que, selon lui, le président voulait dire que la banque centrale peut être autonome sans que cela soit formalisé dans la loi.

Parlant du taux d'intérêt réel élevé du pays, sans tenir compte de l'inflation, Campos Neto a déclaré qu'il pensait que l'inflation serait d'environ 9 % sans les réductions d'impôts promues par le gouvernement l'année dernière.

Les décideurs ont mis en pause en septembre un cycle de resserrement agressif qui a fait passer les taux à 13,75 %, alors qu'ils avaient atteint un plancher record de 2 % en mars 2021. L'inflation a atteint 5,79 % au cours des 12 mois précédant décembre.

M. Campos Neto a déclaré que les Brésiliens ont un souvenir vivace de l'inflation, et a souligné qu'un pays perçu par les investisseurs comme plus risqué doit proposer plus de rendement.

Après que les partisans de Bolsonaro aient envahi et dégradé le Congrès, le palais présidentiel et la Cour suprême du pays le 8 janvier, M. Campos Neto a déclaré que la banque centrale condamne fermement ces attaques, ajoutant qu'elles affectent la crédibilité du pays.