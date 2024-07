La banque centrale du Brésil a toutes les options sur la table en ce qui concerne les décisions futures en matière de taux d'intérêt, a déclaré mardi le directeur de la politique monétaire, Gabriel Galipolo.

"Nous avons toutes les options ouvertes parce que l'incertitude a augmenté, ce qui nous rend plus dépendants des données", a-t-il déclaré lors d'un forum des coopératives de crédit dans l'État de Goias.

Interrogé sur ce qui pourrait amener la banque à reprendre les réductions de taux, M. Galipolo a souligné que les décideurs politiques ne fournissaient aucune orientation dans un environnement plus difficile marqué par un marché de l'emploi plus fort et une pression sur le real brésilien.

La banque centrale

a interrompu

un cycle d'assouplissement en juin après sept réductions consécutives qui ont abaissé le taux d'intérêt Selic de référence à 10,5 %.

Considéré comme le favori pour prendre la tête de la banque lorsque le mandat du gouverneur Roberto Campos Neto prendra fin en décembre, le directeur a exprimé son malaise face aux attentes d'inflation du marché qui s'écartent de l'objectif officiel malgré des données d'inflation actuellement bénignes.

Il a également noté que l'étroitesse du marché du travail brésilien, qui n'a pas encore poussé les salaires et l'inflation à la hausse, suggère un processus de désinflation plus coûteux et plus progressif.

Tout en reconnaissant que les problèmes intérieurs contribuent à l'affaiblissement de la monnaie du pays, il a souligné que les attentes selon lesquelles les taux d'intérêt américains resteraient élevés pendant une période plus longue ont fondamentalement renforcé le dollar américain au niveau mondial.

M. Galipolo a indiqué que le real brésilien est plus volatil car il s'agit d'une monnaie liquide.

Depuis le début de l'année, le real a perdu plus de 10 % par rapport au dollar américain. (Reportage de Marcela Ayres ; Rédaction de Richard Chang)