La banque centrale du Brésil quadruple son exposition au yuan chinois

La monnaie chinoise, qui jusqu'en 2018 était absente des réserves de change de la plus grande économie d'Amérique latine, est passée à 4,99 % des avoirs de la banque centrale brésilienne à la fin de l'année dernière, contre 1,21 % à la fin de 2020.

Cela lui a donné la troisième plus grande part des réserves de la banque centrale, légèrement derrière l'euro, qui est tombé à 5,04% l'année dernière, contre 7,85% en 2020. Les réserves en dollars sont tombées à 80,34 % du total, contre 86,03 % un an plus tôt.

Ce changement souligne l'importance économique croissante de la Chine pour le Brésil, où elle représente 28 % du commerce international, soit plus du double des États-Unis, son deuxième plus grand partenaire commercial, selon les données de la Banque mondiale.

Le Brésil a également augmenté l'exposition de ses réserves à d'autres devises - notamment le yen japonais, la livre sterling, le dollar canadien, le dollar australien - et à l'or, souvent utilisé comme couverture contre d'autres actifs financiers.

"En 2021, nous avons cherché une plus grande diversification dans l'allocation des devises, sans préjudice du profil contracyclique du portefeuille dans son ensemble", a déclaré la banque centrale dans le rapport annuel sur ses réserves de change.

Les réserves totales ont augmenté de 6,58 milliards de dollars l'année dernière pour atteindre 362,2 milliards de dollars. Le rendement du portefeuille a baissé de 0,62 %, la pire performance depuis 2015, principalement en raison de la force du dollar américain par rapport aux autres devises du portefeuille.