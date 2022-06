La banque centrale du Brésil vise une inflation "autour" de l'objectif de 3,25 % en 2023

Lorsqu'elle a relevé son taux d'intérêt directeur à 13,25 % la semaine dernière et qu'elle a prévu une autre hausse pour le mois d'août, la banque centrale a déclaré qu'elle cherchait à faire en sorte que l'inflation converge l'année prochaine "autour de l'objectif" plutôt que "vers son objectif".

"Autour, c'est moins de 4 %, pour que ce soit bien clair", a déclaré M. Campos Neto lors d'une conférence de presse en ligne. Il a répété les indications de la banque centrale selon lesquelles les taux d'intérêt augmenteraient et resteraient plus longtemps en territoire significativement contractionniste pour lutter contre l'inflation.

Les prix à la consommation ont augmenté à un taux de 11,7 % au cours des 12 mois jusqu'en mai.

Selon Campos Neto, cette stratégie est nécessaire en raison de l'incertitude qui marque la trajectoire de l'inflation au Brésil.

Malgré les propositions du gouvernement visant à réduire les prix du carburant, M. Campos Neto a déclaré que les décideurs n'ont pas constaté de changement pertinent dans l'équilibre des risques pour l'inflation, qui, selon lui, ne sont toujours pas orientés à la hausse.

Sur une note plus positive, la banque centrale a relevé plus tôt jeudi ses perspectives de croissance économique pour 2022 à 1,7 % au lieu de 1 %, en raison d'une performance plus forte que prévu au premier trimestre.

Interrogé sur le programme économique du candidat à la présidence brésilienne, Luiz Inacio Lula da Silva, et sur sa critique de "l'orientation passive du pays en matière de politique de change ces dernières années", M. Campos Neto a déclaré que la banque centrale croit en un taux de change flottant et s'en tiendra à cette position.

Lula, un ancien président de gauche, devance le président d'extrême droite Jair Bolsonaro dans les sondages d'opinion avant les élections du 2 octobre.