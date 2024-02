La banque centrale du Chili a envisagé de réduire le taux d'intérêt de référence de 100 ou 125 points de base lors de sa réunion de janvier, avec un décideur de taux pensant qu'il était approprié d'analyser l'option de 150 points de base, les minutes de la réunion ont montré jeudi.

Le mois dernier, le pays andin a réduit son taux directeur de 100 points de base pour le porter à 7,25 %, les autorités monétaires du pays estimant que les pressions inflationnistes s'atténuaient. La réduction, conforme aux estimations, n'a pas été décidée à l'unanimité.

Toutefois, les membres du conseil d'administration ont convenu qu'une réduction plus importante "pourrait être une grande surprise susceptible de générer une volatilité inutile", ajoute le communiqué.

Un membre a déclaré qu'une réduction de 125 points de base ou plus était, selon lui, "la meilleure réponse au scénario macroéconomique et à la réduction des risques d'une inflation plus faible que souhaitée".

Les membres du conseil ont convenu que l'inflation convergeait vers l'objectif de 3 % à un rythme plus rapide que ce qui avait été prévu il y a quelque temps.

Malgré le vote partagé, tous les membres ont convenu que la bonne mise en œuvre de la politique monétaire impliquait d'atteindre l'objectif d'inflation d'une manière efficace, au coût le plus bas possible en termes d'activité.