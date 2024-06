La banque centrale du Chili a abaissé son taux d'intérêt de référence de 25 points de base à 5,75 % mardi, conformément aux attentes du marché, dans le but de stimuler l'économie du pays sud-américain.

Le conseil d'administration de la banque a voté à quatre contre un en faveur de la réduction, le membre dissident préférant une réduction de 50 points de base.

Dans un sondage publié la semaine dernière, les analystes de la banque ont estimé que le taux d'intérêt baisserait probablement jusqu'à 5 % au cours des cinq prochains mois.

Dans un communiqué, la banque centrale a déclaré que si son scénario économique se matérialise, y compris les attentes concernant la demande interne, les prix du cuivre et les tarifs de l'électricité, la banque centrale aura probablement terminé la plupart de ses réductions de taux au cours du premier semestre de cette année.

Avec la baisse de taux de mardi, la banque centrale a réduit ses taux quatre fois cette année, pour un total de 250 points de base de réductions.

"Le scénario central du rapport de juin considère que le taux monétaire continuera à baisser au cours de la période de politique monétaire, à un rythme qui tiendra compte de l'évolution du scénario macroéconomique et de ses implications pour la trajectoire de l'inflation", a déclaré la banque centrale.

Le taux d'inflation annuel du premier producteur mondial de cuivre a atteint un pic de 14,1 % en août 2022 et a été de 1,5 % en août 2009, soit une augmentation de 1,5 % par rapport à l'année précédente.

est tombé à 4,1 %

en mai.

Le prochain rapport de politique monétaire de la banque sera publié mercredi et devrait inclure "des détails sur le scénario central, les sensibilités et les risques qui l'entourent et ses implications pour l'évolution future" du taux directeur, selon le communiqué.

La réduction de 25 points de base approuvée mardi fait suite à des réductions de taux de 50 points de base en mai, de 75 points de base en avril et de 100 points de base en janvier.

La vice-présidente de la banque, Stephany Griffith-Jones, a voté pour une réduction de 50 points de base, tandis que la présidente de la banque centrale, Rosanna Costa, et trois autres membres du conseil d'administration ont approuvé la réduction de 25 points de base. (Reportage de Aida Pelaez-Fernandez et Fabian Cambero ; Rédaction de David Alire Garcia et Leslie Adler)