La banque centrale du Ghana va augmenter ses taux à 18,75% pour stopper l'inflation

Les banques centrales africaines ressentent les pressions de liquidité et la rareté du dollar alors que la Réserve fédérale américaine a augmenté ses propres taux, frappant les nations ayant de graves problèmes de dette publique tout en minant les monnaies locales et en alimentant une inflation galopante.

Dans un sondage réalisé du 17 au 20 mai, il n'y avait pas de majorité claire parmi les 10 analystes interrogés, la médiane suggérant une hausse du BOG à 18,75%. Deux répondants ont prédit une augmentation à 18,50%, deux à 19,00%, deux à 20,00%, un a dit à 19,50% tandis que trois ont dit aucun changement par rapport à 17,00%.

Les économistes de Barclays ont écrit qu'ils voient le risque d'une autre hausse décisive lors de la prochaine réunion du CPM du Ghana, étant donné que les autorités monétaires ont admis qu'elles ont été surprises par la forte hausse de l'IPC, qui est passée d'un taux annuel de 19,4 % en mars à 23,6 % en avril.

Ce chiffre d'avril était le plus élevé depuis près de deux décennies, rendant le niveau de vie de plus en plus difficile dans ce pays d'Afrique occidentale. Les autorités de la banque centrale ont été les plus actives sur le continent et ont annoncé en mars leur plus forte hausse de taux d'intérêt de 250 points de base, à 17,00 %.

"De plus, il est peu probable, selon nous, que le CPM continue de s'attendre de manière réaliste à ce que l'inflation revienne à l'objectif dans un délai d'un an", ajoute Barclays dans son obligation.

Les prix des marchandises, de la farine au sucre en passant par le carburant, ont été problématiques au Ghana alors que la monnaie cedi reste faible. Le cedi a perdu plus d'un quart de sa valeur depuis le début de l'année, s'échangeant désormais à 7/$ contre un dollar très fort.

D'autres réunions de politique monétaire doivent avoir lieu sur le continent dans les prochains jours, le gouverneur Godwin Emefiele devant annoncer le taux de politique monétaire du Nigeria mardi.

Dix analystes sur 12 s'attendaient à ce que le Nigeria maintienne ses taux à 11,5 %, tandis que deux prévoyaient une hausse de 50 points de base à 12,0 %.

Malgré une inflation plus rapide à 16,82 % en avril pour le Nigeria, en hausse pour un troisième mois consécutif dans la plus grande économie d'Afrique, les analystes ne s'attendent pas à ce que la banque centrale augmente les taux cette année en raison des élections générales prévues au début de l'année prochaine.

Le Bureau national des statistiques du Nigeria doit annoncer les données du PIB cette semaine et le sondage prévoit que le taux de croissance du Nigeria a ralenti à 2,93 % au dernier trimestre, contre 3,98 % au cours des trois mois précédents.

Le sondage suggère également que la banque centrale du Kenya, qui doit annoncer ses taux de référence à la fin du mois, maintiendra ses taux stables.

Pourtant, Virag Forizs de Capital economics a écrit que les banques centrales africaines ne ferment manifestement pas non plus les yeux sur le resserrement des conditions financières mondiales.

Par exemple, la semaine dernière, la banque centrale d'Afrique du Sud a augmenté son principal taux de prêt par la plus grande marge en plus de six ans, alors qu'elle intensifie ses efforts pour lutter contre l'inflation, ce qui a fait grimper le rand.