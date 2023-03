L'objectif principal de la Banque du Mexique est de lutter contre l'inflation, a déclaré jeudi le gouverneur adjoint Galia Borja, interrogé sur l'impact que pourraient avoir les craintes d'une crise bancaire sur les marchés américains et européens sur la politique monétaire de la banque centrale.

"De nombreuses variables entrent en jeu", a déclaré M. Borja à Reuters en marge d'une convention bancaire organisée dans la ville de Mérida, dans la péninsule mexicaine du Yucatan. "Mais la principale est l'inflation, qui est notre mandat.

"Le comportement de l'inflation est plus important, mais nous prenons tout en compte", a-t-elle ajouté.

Le gouverneur de la Banque du Mexique, Victoria Rodriguez, a déclaré plus tard dans la journée de jeudi que le conseil d'administration de la banque centrale examinerait "l'orientation monétaire qui a déjà été adoptée, ainsi que l'évolution des données" lors de sa prochaine réunion le 30 mars.

Les prix de base à la consommation au Mexique ont ralenti plus que prévu à 8,29 % au cours de l'année qui s'est terminée en février, selon les données de l'agence de statistiques INEGI la semaine dernière, apportant un certain soulagement à la deuxième économie d'Amérique latine qui est aux prises avec une inflation et des taux d'intérêt élevés.

Les faillites, la semaine dernière, de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank, basées aux États-Unis, au cours d'une période où les banques centrales ont rapidement relevé leurs taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation, ont eu des répercussions sur les marchés financiers du monde entier.

Ces turbulences ont alimenté les spéculations selon lesquelles elles pourraient conduire à une révision de la politique monétaire des banques centrales.

M. Rodriguez a déclaré que la banque centrale ne prévoyait pas de retombées négatives sur les banques mexicaines, notant qu'elles étaient "bien capitalisées" et disposaient d'une marge de manœuvre supérieure aux minimums réglementaires.

Le mois dernier, la Banque du Mexique a augmenté le taux d'intérêt directeur de 50 points de base pour le porter à 11,00 %, mais les minutes de la réunion ont montré que la plupart des membres du conseil d'administration considéraient qu'une augmentation plus modeste du taux pourrait avoir lieu lors de la réunion du 30 mars.