La banque centrale du Nigeria se dit préoccupée par la valeur du naira

Le naira est tombé à des niveaux record successifs sur le marché parallèle en raison de la pénurie de dollars depuis juillet 2021, date à laquelle la banque centrale a arrêté les ventes de devises aux commerçants de détail pour alléger la pression sur les réserves et soutenir le marché officiel.

Cette décision a fait fuir la demande vers le marché non officiel, où la monnaie est librement négociée. La devise s'est négociée dans une fourchette sur le marché officiel.

Les législateurs ont déclaré mercredi que cette politique avait "contribué à la pénurie excessive de devises au Nigeria" et ont convoqué le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria (CBN), Godwin Emefiele, au sujet de la "chute libre du naira".

Le naira a atteint un plancher record de 705 par dollar sur le marché noir jeudi, ont indiqué les traders, ajoutant que des discussions étaient en cours avec la banque centrale.

"La CBN reste engagée à résoudre les problèmes de change auxquels la nation est confrontée et, en tant que telle, a travaillé à gérer les défis tant du côté de la demande que de l'offre", a déclaré la banque centrale.

La banque a déclaré que la pression de la demande était énorme de la part des fabricants et des particuliers payant des frais de scolarité et d'hospitalisation à l'étranger et qu'elle cherchait des moyens de gagner des devises dans le sillage de la baisse des recettes pétrolières.

Le Nigeria dépend des importations pour la plupart de ce qu'il consomme. La banque centrale a déclaré que le pays doit regarder vers l'intérieur et ajuster ses habitudes de consommation, comme une solution au défi actuel.

Emefiele a depuis introduit des contrôles pour restreindre l'accès aux dollars américains pour certaines importations afin de stimuler la production locale.

Les problèmes de devises du pays se sont aggravés après la fuite des investisseurs étrangers suite à l'effondrement des prix du pétrole dans le sillage de la pandémie de COVID-19, augmentant ainsi le besoin de financement du Nigeria. Les prix du pétrole se sont depuis redressés mais les investisseurs ne sont pas encore revenus.