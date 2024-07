La banque centrale du Nigeria a vendu 148 millions de dollars de devises étrangères à 29 banques concessionnaires autorisées sur le marché au comptant afin de réduire la pression de la demande, a-t-elle déclaré vendredi.

La banque centrale a déclaré avoir vendu des dollars entre 1 470 nairas et 1 510 nairas à des négociants sur le marché des changes nigérian les 22 et 23 juillet, et avoir acheté 2 millions de dollars à une banque négociante à 1 505 nairas.

Le naira a subi des pressions ces dernières semaines, atteignant 1 640 nairas le 18 juillet, son niveau le plus bas depuis quatre mois.

La banque centrale a repris ses ventes régulières de dollars aux négociants afin d'améliorer la liquidité du marché et d'aider à stabiliser la monnaie.