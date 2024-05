La banque centrale du Nigeria a vendu vendredi des bons du trésor à un an à un rendement de 28,91%, le plus élevé depuis au moins 30 ans, alors qu'elle cherche à attirer les investisseurs étrangers pour soutenir le naira, selon les résultats de l'adjudication.

La banque a vendu pour 1,14 trillion de nairas (773,41 millions de dollars) de bons à un an à un taux escompté de 22,49% après avoir initialement offert 350 milliards de nairas lors de l'enchère.

La banque centrale a relevé ses taux pour la troisième fois cette année à 26,25 % pour tenter de maîtriser l'inflation galopante et de soutenir le naira, qui s'est considérablement affaibli en raison de la pénurie de dollars.

"Les investisseurs étrangers voudront probablement voir une volatilité plus faible sur le marché au comptant ... et des sources supplémentaires d'afflux de capitaux pour se sentir plus à l'aise avec l'investissement dans les projets de loi du Nigeria", a déclaré Samir Gadio, responsable de la stratégie africaine à la Standard Chartered Bank.

Le gouvernement nigérian emprunte à des taux nominaux très élevés compte tenu de ses besoins de financement et de la nécessité de dédommager les détenteurs de dettes et de tirer des devises pour soutenir la monnaie en difficulté. Mais les taux restent négatifs alors que l'inflation a atteint 33,69 % en avril.

Le gouvernement a vendu des bons à un an à un taux de 26% mercredi, inchangé par rapport à l'adjudication précédente, alors que les autorités tentent de limiter les coûts d'intérêt, selon les analystes.

L'économie du Nigeria a ralenti au premier trimestre de cette année par rapport au trimestre précédent, les analystes citant la politique restrictive de la banque centrale comme l'un des facteurs limitant la croissance.

(1 $ = 1 474,00 naira) (Reportage de Chijioke Ohuocha Rédaction de Chris Reese)