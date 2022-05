La banque centrale du Pakistan relève son principal taux directeur de 150 points de base pour le porter à 13,75 %.

La banque centrale du Pakistan a augmenté son taux d'intérêt de référence lundi de 150 points de base pour le porter à 13,75 %, la deuxième hausse en moins de deux mois, alors que la nation d'Asie du Sud est aux prises avec une économie en déclin.

Les taux d'intérêt directeurs ont été relevés de 400 points de base en moins de deux mois, selon la banque centrale.

"Cette action, associée à l'assainissement budgétaire indispensable, devrait contribuer à modérer la demande à un rythme plus durable tout en maintenant les prévisions d'inflation ancrées et en contenant les risques pour la stabilité extérieure", a déclaré la State Bank of Pakistan (SBP) dans un communiqué.

Le pays traverse des turbulences économiques, notamment une inflation élevée, des réserves en baisse jusqu'à moins de deux mois d'importations et une monnaie qui s'affaiblit rapidement.

L'incertitude quant à la relance d'un programme du Fonds monétaire international a aggravé la volatilité de l'économie et des marchés dans un contexte de crise politique depuis qu'un nouveau gouvernement a succédé le mois dernier au Premier ministre évincé Imran Khan.

Le FMI est susceptible de conclure les discussions en cours sur une 7e révision à Doha. Si les discussions aboutissent, le Pakistan obtiendra une tranche de 900 millions de dollars du plan de sauvetage de 6 milliards de dollars convenu en 2019.

Le ministre pakistanais des Finances, Miftah Ismail, est à Doha, où il est susceptible de discuter de l'opportunité de retirer les subventions non financées dans les secteurs du pétrole et de l'électricité, comme convenu le mois dernier avec le FMI.

M. Khan a annoncé ces subventions lors de ses dernières semaines au pouvoir et elles coûteront environ 2 milliards de dollars d'avril à juin, avant que le Pakistan ne présente son budget annuel.

La banque centrale a déclaré que les perspectives de base de son comité de politique monétaire supposaient la poursuite de l'engagement avec le FMI et l'annulation des subventions au carburant et à l'électricité.

"Selon ces hypothèses, l'inflation globale devrait augmenter temporairement et pourrait rester élevée tout au long de la prochaine année fiscale", a déclaré la banque.

Le FMI a retardé l'émission de monnaie à plusieurs reprises en raison de préoccupations liées à la politique budgétaire.

La banque centrale a souligné l'urgence d'une consolidation fiscale pour compléter le resserrement monétaire, ajoutant : "Cela permettrait d'alléger les pressions sur l'inflation, les taux du marché et le compte extérieur."

Elle a déclaré que les dépenses publiques au cours de l'année fiscale débutant en juillet devraient être expansives, en raison de l'augmentation des subventions, des dons et des dépenses de développement provinciales.

"À 0,7 % du PIB, le déficit primaire au cours des trois premiers trimestres de l'année se compare défavorablement à l'excédent primaire de 0,8 % du PIB au cours de la même période l'année dernière", a-t-il ajouté.

Le soutien continu du FMI garantira que les besoins de financement extérieur du Pakistan au cours de l'exercice 2023 seront plus que pleinement satisfaits également, selon la banque.

En conséquence, la banque a déclaré que la pression excessive sur la roupie pakistanaise devrait s'atténuer et que les réserves de change de la banque devraient reprendre leur trajectoire ascendante au cours du prochain exercice fiscal. (Reportage et rédaction supplémentaires par Asif Shahzad et Gibran Peshimam ; édition par Edmund Blair, Philippa Fletcher et Hugh Lawson)