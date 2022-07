La banque centrale du Pakistan relève son taux d'intérêt de 125 points de base pour le porter à 15 %.

L'annonce de Syed lors d'une conférence de presse virtuelle a suivi une réunion du comité de politique monétaire, quelques jours après que l'inflation au Pakistan ait atteint son plus haut niveau depuis 13 ans en juin.

Les taux d'intérêt directeurs ont été augmentés de 525 pb depuis le début de cette année.

"Cette action combinée poursuit le resserrement monétaire en cours depuis septembre dernier, qui vise à assurer un atterrissage en douceur de l'économie dans un environnement mondial exceptionnellement difficile et incertain", a déclaré la banque dans un communiqué qui a suivi la conférence de presse.

La banque a déclaré que le taux plus élevé devrait contribuer à refroidir l'activité économique, empêcher un désancrage des attentes en matière d'inflation et apporter un soutien à la roupie dans le sillage d'une inflation élevée sur plusieurs années et d'importations record.