Les créanciers souverains du Sri Lanka n'ont pas encore informé le gouvernement de la manière dont ils vont s'engager avec le pays pour restructurer sa dette de 7,1 milliards de dollars et s'ils vont former un comité officiel ou s'engager dans des discussions bilatérales, a déclaré le gouverneur de la banque centrale lors d'une interview accordée à Reuters mardi. La nation insulaire a l'intention d'engager officiellement des négociations sur la dette avec les créanciers étrangers, dont la Chine, l'Inde et le groupe de nations du Club de Paris, en mai, après avoir conclu une restructuration de la dette avec les détenteurs de sa dette intérieure.

"C'est aux créanciers de décider. Nous sommes heureux qu'il y ait une seule plateforme, car il serait plus facile de discuter et de partager des informations", a déclaré à Reuters le gouverneur de la banque centrale, Nandalal Weerasinghe.

"Qu'ils se réunissent ou qu'ils le fassent sur une base bilatérale séparée, nous aurons un traitement comparable de la dette", a déclaré M. Weerasinghe en marge des réunions de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, qui se tiennent à Washington.

En tant que pays à revenu intermédiaire, le Sri Lanka n'est pas en mesure de demander un allègement au titre du cadre commun du Groupe des 20 pour le traitement de la dette, de sorte que la manière dont le gouvernement peut s'engager avec les créanciers n'est pas formellement décrite.

Mais il n'est pas certain qu'un comité formel puisse décrocher un remaniement rapide, puisque la plateforme n'a pas réussi à accélérer les discussions sur la restructuration de la dette pour des pays du cadre commun tels que la Zambie.

INSTRUMENTS DE RESTRUCTURATION DE LA DETTE

Le Sri Lanka, pris dans la pire crise financière depuis son indépendance de la Grande-Bretagne en 1948, déclenchée par une grave pénurie de dollars, a connu une forte inflation, un effondrement de sa monnaie et une récession de son économie.

Le pays a récemment décroché un prêt de 2,9 milliards de dollars auprès du FMI et cherche également à obtenir un allègement de sa dette de plus de 12 milliards de dollars envers les détenteurs d'obligations souveraines.

Lorsqu'on lui a demandé si le pays envisageait de procéder à des échanges de dette contre nature pour tous ses créanciers étrangers, M. Weerasinghe a répondu que "ce sont des instruments financiers utiles et pertinents", bien que l'objectif principal du pays soit d'achever le processus de réaménagement de la dette "le plus rapidement possible".

"Si les créanciers disent qu'ils aimeraient avoir ces instruments, que cela peut être fait dans les délais et rapidement, nous sommes ouverts", a déclaré le chef de la banque centrale.

Les créanciers privés étrangers du Sri Lanka envisagent d'échanger les obligations défaillantes du pays contre de nouveaux titres dont les flux de trésorerie sont liés à la croissance économique future. "Tout le monde peut venir et proposer ce genre de solutions, et au fur et à mesure que nous nous engageons avec eux, nous pouvons voir s'il faut les inclure ou non."

Le gouverneur de la banque centrale a déclaré qu'un financement supplémentaire par le biais du Fonds fiduciaire pour la résilience et la viabilité (RST) du FMI pour faire face à l'impact du changement climatique sur l'économie pourrait être disponible, mais seulement après que le pays ait recouvré la viabilité de sa dette dans le cadre du programme du créancier basé à Washington.