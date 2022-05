La banque centrale du Sri Lanka maintient ses taux et réitère le besoin de stabilité politique

La banque centrale du Sri Lanka a maintenu ses taux d'intérêt directeurs stables jeudi, après une augmentation massive de 700 points de base lors de sa précédente réunion, et a réitéré la nécessité d'adopter davantage de mesures fiscales et de stabilité politique dans l'économie frappée par la crise.

Le taux de la facilité de prêt permanent est resté inchangé à 14,50 % tandis que le taux de la facilité de dépôt permanent est resté stable à 13,50 %.

"Il est prévu que le récent resserrement des conditions monétaires et le renforcement de la communication sur la politique monétaire contribueront à ancrer les attentes du public en matière d'inflation dans la période à venir", a déclaré la banque dans un communiqué https://www.cbsl.gov.lk/sites/default/files/cbslweb_documents/press/pr/press_20220519_Monetary_Policy_Review_No_4_2022_e.pdf.

Les mesures prises jusqu'à présent "continueraient à se transmettre aux marchés financiers, tandis que certains signes de resserrement de la politique monétaire sont déjà observés dans l'activité économique réelle", a-t-elle ajouté.

L'indice CSE All Share se négociait en baisse de 0,9 % à 0530 GMT, après avoir chuté précédemment de 1,4 %. Il n'y a pas eu de transactions sur la roupie. Les traders ont dit qu'ils attendaient les commentaires du gouverneur de la banque centrale lors d'un point de presse post-politique.

La banque centrale a déclaré que l'inflation restera élevée à court terme en raison des pressions sur l'offre, tandis que la croissance économique enregistrera également un recul.

Cette nation de 22 millions d'habitants est aux prises avec une crise économique dévastatrice, les réductions d'impôts du président Gotabaya Rajapaksa ayant vidé les caisses de l'État, le COVID-19 ayant frappé la lucrative industrie du tourisme et la hausse des prix du pétrole ayant vidé les réserves de change.

Les réserves de change ont plongé à presque zéro, laissant Colombo se débattre pour payer des produits essentiels comme le carburant, les médicaments et la nourriture.

"En termes de crédibilité de la politique... le maintien des taux inchangés n'est pas bon à mon avis", a déclaré Thilina Panduwawala, responsable de la recherche économique chez Frontier Research. "Mais d'un point de vue opérationnel, étant donné à quel point l'ajustement des taux est difficile pour les entreprises et les institutions financières après une hausse aussi importante en avril, je suppose qu'ils ont jugé bon de donner au système le temps de s'adapter dans un contexte d'incertitude politique."

L'inflation a atteint 29,8 % en avril, les prix des denrées alimentaires ayant augmenté de 46,6 % en glissement annuel dans la nation insulaire.

Les mesures politiques mises en œuvre par la banque centrale doivent être renforcées par des ajustements politiques adéquats et opportuns de la part du gouvernement, a déclaré la banque.

"Des mesures urgentes sont nécessaires pour restaurer une plus grande stabilité politique par une gouvernance consensuelle et l'harmonie sociale", écrit-elle.

Le gouverneur de la banque centrale, P. Nandalal Weerasinghe, a déclaré aux journalistes au début du mois que sans une solution politique à la crise actuelle, les mesures prises par la banque pour relancer l'économie ne seraient pas couronnées de succès et qu'il démissionnerait si la stabilité n'était pas rétablie dans deux semaines. (Reportage de Swati Bhat et Uditha Jayasinghe ; édition de Christopher Cushing et Raju Gopalakrishnan)