La banque centrale du Sri Lanka maintient ses taux stables alors que l'inflation semble diminuer

Le taux de la facilité de prêt permanent est resté à 15,50% tandis que le taux de la facilité de dépôt permanent est resté à 14,50%.

Onze des 15 économistes et analystes interrogés par Reuters avaient prévu que les taux restent inchangés.

La banque centrale a augmenté ses taux d'un nombre record de 950 points de base depuis le début de l'année pour lutter contre l'inflation élevée au Sri Lanka, qui souffre d'une grave crise économique.

En raison d'une grave pénurie de devises étrangères, le gouvernement a du mal à payer les importations essentielles de carburant, d'engrais, de nourriture et de médicaments.

L'inflation a atteint 60,8 % en glissement annuel en juillet et les coûts alimentaires ont augmenté de 90,9 %, selon les dernières données du gouvernement.

"Pour parvenir à cette décision, le conseil d'administration a pris en compte les dernières projections basées sur des modèles, qui indiquent une contraction de l'activité plus importante que prévu et un relâchement plus rapide que prévu des pressions sur les prix", a déclaré la CBSL dans un communiqué.

La banque a déclaré que les mesures prises par elle et le gouvernement jusqu'à présent contribueraient à contenir les pressions de la demande globale, tandis qu'une baisse anticipée des prix mondiaux des matières premières se répercuterait sur les prix intérieurs.

"L'impact des perturbations persistantes du côté de l'offre, principalement dues aux pénuries d'électricité et d'énergie, et les incertitudes associées aux développements sociopolitiques devraient avoir des effets négatifs importants sur la croissance économique au T2 2022", a déclaré la CBSL.

Des dizaines de milliers de personnes protestant contre la crise ont forcé l'éviction du président, Gotabaya Rajapaksa, en juillet et il a été remplacé par Ranil Wickremesinghe.

La banque centrale a déclaré que la croissance allait probablement rester modérée au troisième trimestre également.