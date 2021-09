La banque centrale et les prêteurs thaïlandais offrent une aide supplémentaire aux débiteurs touchés par la pandémie.

La banque centrale de Thaïlande et son association de banquiers ont déclaré vendredi qu'elles proposeraient davantage de mesures de soutien aux débiteurs touchés par la pandémie de coronavirus.

"Nous voulons que les débiteurs, les PME et les particuliers qui ont été touchés reçoivent les correctifs nécessaires face à l'incertitude", a déclaré Ronadol Numnonda, gouverneur adjoint de la banque centrale, lors d'une conférence de presse, ajoutant que les mesures de restructuration des dettes aideront à la liquidité.

Les banques commerciales restent solides et capables de soutenir les débiteurs, a-t-il ajouté, et les mesures seront équitables pour les créanciers et les débiteurs et éviteront de créer des risques moraux, a déclaré Ronadol.

Le pays d'Asie du Sud-Est a signalé plus de 1,2 million de cas et plus de 12 000 décès, dont la plupart sont survenus après avril de cette année, provoqués par les variantes Alpha et Delta.

Les mesures d'endiguement ont paralysé l'activité du secteur crucial du tourisme en Thaïlande, qui représente, en année normale, 11 à 12 % du PIB et 20 % de l'emploi. L'augmentation des exportations et les mesures fiscales ont apporté un certain soutien à l'économie.

La majorité des débiteurs du programme se trouvent dans les secteurs du voyage et de la chaîne d'approvisionnement, a déclaré le président de l'Association des banquiers thaïlandais, Payong Srivanich.

La construction et l'immobilier ont également été touchés.

Le mois dernier, le gouvernement a réduit https://www.reuters.com/article/thailand-economy-gdp-idUSL4N2PL05N ses prévisions de croissance économique pour 2021 de 1,5 à 2,5 % à 0,7 à 1,2 %, la troisième fois qu'il le fait. (Reportage de Chayut Setboonsarng et Satawasin Starporncharnchai ; édition de Jacqueline Wong, Martin Petty)