La banque centrale française a déclaré vendredi qu'elle avait puisé dans ses provisions pour risques afin d'absorber une perte avant impôts de plus de 12 milliards d'euros (13,06 milliards de dollars) l'année dernière, due à l'impact de la hausse des taux d'intérêt.

De nombreuses banques centrales ont enregistré des pertes en raison de la hausse des taux d'intérêt au cours des deux dernières années, ce qui a entraîné des paiements d'intérêts importants sur les liquidités excédentaires déposées auprès d'elles par les banques commerciales.

En prévision de telles circonstances, la Banque de France a constitué ces dernières années des provisions pour couvrir les pertes potentielles, qui atteindront 16,4 milliards d'euros en 2022 avant d'être utilisées pour compenser la perte avant impôt de 2023.

La banque centrale a indiqué que les pertes éventuelles des années à venir seraient également couvertes par des provisions et des réserves. À moyen et long terme, les revenus du portefeuille d'obligations et les prêts augmenteront et l'évolution des taux d'intérêt l'aidera à redevenir rentable et à reconstituer ses réserves, a déclaré la banque centrale.

(1 $ = 0,9185 euros) (Reportage de Leigh Thomas ; Rédaction d'Andrew Cawthorne)